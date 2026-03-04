Тепла грядка дозволяє висаджувати зелень, редис, огірки, томати та інші культури на два-три тижні раніше

Температура ґрунту значно впливає на строки посіву та розвиток рослин. Щоб отримати кілька врожаїв за сезон з однієї ділянки, садівники використовують теплі грядки, які можна облаштувати власноруч. При цьому не має значення родючість ґрунту, а для їх створення підійдуть доступні матеріали, які є майже у кожного на ділянці. Як створити теплі грядки, пише Ukr.Аgro.

Суть методу

Тепла грядка дозволяє висаджувати зелень, редис, огірки, томати та інші культури на два-три тижні раніше звичайного терміну. Підвищення температури ґрунту відбувається завдяки перегниваючій органіці, яка виділяє тепло в процесі розкладання. Чим більший обсяг і щільність матеріалу, тим довше ґрунт зберігає тепло. Цей метод спостерігався ще на гнойових купах і компостних ямах: навіть взимку вони не покривалися снігом, а над ними утворювався пар, що свідчило про внутрішню температуру.

Варіанти теплих грядок

Існують тимчасові та постійні теплі грядки. Тимчасові виглядають як невеликі напівкруглі насипи і використовуються для розсади, після чого вирівнюються під основні культури. Постійні конструкції можуть бути траншеями або коробами з дерева, цегли чи інших матеріалів і служать для основних культур протягом кількох років. Стаціонарні грядки поділяються на поглиблені, наземні та підняті, залежно від особливостей ґрунту і клімату.

Як зробити грядку своїми руками

Починати краще з одного дерев’яного короба шириною одного метра, довжиною шість метрів і висотою тридцять чотири сантиметри. Для роботи знадобляться стандартні інструменти: рулетка, кутник, молоток, шуруповерт, ножівка та лопата. Дошки і бруски скріплюються між собою саморізами, при цьому верхній край кріпильних стійок не повинен виступати за межі боковини. Після складання і фарбування короб готовий до монтажу на ділянці.

Встановлення та заповнення

Короб розміщується на рівній ділянці, під нього викопуються лунки для опорних стійок. Після встановлення конструкції лунки засипають землею, а внутрішні стійки закріплюють дротом або дерев’яними стяжками. Грядка заповнюється шарами органічних матеріалів. Спершу кладеться суглинок для утримання вологи, потім великі гілки та стебла, після – листя і скошена трава, трохи тирси і зверху – перегній, змішаний із землею, до рівня бортиків.

Рослини для вирощування

На теплих грядках ранньою весною висаджують зелень, салат і редис, залишаючи місце для огірків і томатів. Після збору першого врожаю на їх місце можна саджати цибулю, часник, моркву та буряк. До кінця літа грядки можна засаджувати скоростиглими культурами. Завдяки розкладанню органічної біомаси ґрунт постійно підживлюється, насичується поживними речовинами та мікроелементами.