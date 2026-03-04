Ртуть – це летючий метал, який починає швидко випаровуватися при кімнатній температурі поза контейнером

Ртутний градусник все ще популярний серед українців, проте його розбиття може стати серйозною небезпекою для здоров’я. У таких ситуаціях важливо знати, які кроки потрібно виконати негайно і безпечно, щоб мінімізувати ризик отруєння парами ртуті. УНІАН розповідає, що варто зробити, якщо розбився ртутний градусник.

Чим так небезпечна ртуть?

Ртуть – це летючий метал, який починає швидко випаровуватися при кімнатній температурі поза контейнером. І саме випаровування ртуті потрапляють в легені й накопичуються в організмі. Якщо ртуть не прибрати, то метал повільно накопичуватиметься в організмі та викличе отруєння.

Також тварини й маленькі діти можуть проковтнути кульки ртуті. Це не так небезпечно, як дихати парами ртуті, оскільки метал майже не всмоктується з травного тракту і виводиться з калом, проте такого все ж не варто допускати.

Симптоми отруєння ртуттю можуть бути такими: головний біль, слабкість, втрата апетиту, присмак металу в роті, нудота і блювота, тремтіння в руках. А якщо ртуть накопичується у великих кількостях, то можуть виникнути значні порушення роботи всіх внутрішніх органів.

Що робити, якщо розбився градусник?

Спочатку виведіть з приміщення, де розбився градусник, всіх тварин і дітей. Закрийте двері в інші кімнати. Відкрийте вікна, щоб в приміщенні стало холодніше, адже в теплі ртуть випаровується швидше. Але важливо, щоб не було протягу, адже кульки можуть розлетітися по кімнаті. Підготуйте розчин – 1 літр води, 40 грамів тертого мила і 30 грамів соди. Змочіть в розчині ганчірки та обкладіть ними місце, де розбився градусник. Також витирайте взуття ганчіркою, щоб не рознести ртуть по дому. Одягніть на руки рукавички, а не обличчя – одноразову маску. Візьміть банку об’ємом 0,5-1 літр і налийте на дно воду. Складіть туди розбитий термометр і ртуть. Зібрати ртуть можна за допомогою піпетки або звичайного скотчу. Також ртуть можна змахнути пензликом або ватою на папір, а з паперу струсити в банку. Ртуть не можна збирати віником, пилососом або щіткою. Це зіпсує річ, а також ще сильніше рознесе ртуть по всій підлозі. Спочатку зберіть великі краплі ртуті, а потім озирніться навколо. Дрібні кульки ртуті можуть закотитися під меблі або на килим. Цю ртуть теж треба зібрати, тому посвітіть навколо ліхтариком, щоб знайти всю ртуть. Якщо ртуть потрапила на тканину або на килим – цю річ або частину килими доведеться утилізувати разом з ртуттю.

Як утилізувати розбитий градусник і ртуть?

Зателефонуйте в екстрену службу (номер 112), або в найближчу санепідемслужбу і розкажіть, що у вас розбився градусник. До вас надішлють демеркуризаційну бригаду, і співробітники заберуть банку з ртуттю і всіма отруєними місцями, а також допоможуть додатково обробити місце, де розбився термометр.

Обробка приміщення після розбиття градусника

Після прибирання провітріть приміщення та промийте мильно-содовим розчином взуття і підлогу. Також прийміть душ, почистіть зуби й прополощіть рот розчином соди.

Впродовж тижня пийте більше рідини, а також регулярно провітрюйте кімнату. Це допоможу вивітритися парам ртуті, якщо ви раптом зібрали не весь метал.