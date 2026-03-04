Смертельно небезпечно: що зробити, якщо розбився ртутний градусник
Ртутний градусник все ще популярний серед українців, проте його розбиття може стати серйозною небезпекою для здоров’я. У таких ситуаціях важливо знати, які кроки потрібно виконати негайно і безпечно, щоб мінімізувати ризик отруєння парами ртуті. УНІАН розповідає, що варто зробити, якщо розбився ртутний градусник.
Чим так небезпечна ртуть?
Ртуть – це летючий метал, який починає швидко випаровуватися при кімнатній температурі поза контейнером. І саме випаровування ртуті потрапляють в легені й накопичуються в організмі. Якщо ртуть не прибрати, то метал повільно накопичуватиметься в організмі та викличе отруєння.
Також тварини й маленькі діти можуть проковтнути кульки ртуті. Це не так небезпечно, як дихати парами ртуті, оскільки метал майже не всмоктується з травного тракту і виводиться з калом, проте такого все ж не варто допускати.
Симптоми отруєння ртуттю можуть бути такими: головний біль, слабкість, втрата апетиту, присмак металу в роті, нудота і блювота, тремтіння в руках. А якщо ртуть накопичується у великих кількостях, то можуть виникнути значні порушення роботи всіх внутрішніх органів.
Що робити, якщо розбився градусник?
- Спочатку виведіть з приміщення, де розбився градусник, всіх тварин і дітей.
- Закрийте двері в інші кімнати.
- Відкрийте вікна, щоб в приміщенні стало холодніше, адже в теплі ртуть випаровується швидше. Але важливо, щоб не було протягу, адже кульки можуть розлетітися по кімнаті.
- Підготуйте розчин – 1 літр води, 40 грамів тертого мила і 30 грамів соди. Змочіть в розчині ганчірки та обкладіть ними місце, де розбився градусник. Також витирайте взуття ганчіркою, щоб не рознести ртуть по дому.
- Одягніть на руки рукавички, а не обличчя – одноразову маску.
- Візьміть банку об’ємом 0,5-1 літр і налийте на дно воду. Складіть туди розбитий термометр і ртуть. Зібрати ртуть можна за допомогою піпетки або звичайного скотчу. Також ртуть можна змахнути пензликом або ватою на папір, а з паперу струсити в банку. Ртуть не можна збирати віником, пилососом або щіткою. Це зіпсує річ, а також ще сильніше рознесе ртуть по всій підлозі.
- Спочатку зберіть великі краплі ртуті, а потім озирніться навколо. Дрібні кульки ртуті можуть закотитися під меблі або на килим. Цю ртуть теж треба зібрати, тому посвітіть навколо ліхтариком, щоб знайти всю ртуть.
- Якщо ртуть потрапила на тканину або на килим – цю річ або частину килими доведеться утилізувати разом з ртуттю.
Як утилізувати розбитий градусник і ртуть?
Зателефонуйте в екстрену службу (номер 112), або в найближчу санепідемслужбу і розкажіть, що у вас розбився градусник. До вас надішлють демеркуризаційну бригаду, і співробітники заберуть банку з ртуттю і всіма отруєними місцями, а також допоможуть додатково обробити місце, де розбився термометр.
Обробка приміщення після розбиття градусника
Після прибирання провітріть приміщення та промийте мильно-содовим розчином взуття і підлогу. Також прийміть душ, почистіть зуби й прополощіть рот розчином соди.
Впродовж тижня пийте більше рідини, а також регулярно провітрюйте кімнату. Це допоможу вивітритися парам ртуті, якщо ви раптом зібрали не весь метал.