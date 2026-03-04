Найефективніше мульчування проводити, коли ґрунт достатньо прогрівся, але ще зберігає вологу після зими

Навесні ґрунт швидко прогрівається під сонячними променями, але одночасно втрачає багато вологи через нерегулярні дощі. Щоб рослини розвивалися добре і не страждали від сухості, варто застосовувати мульчування. Цей природний метод не лише утримує воду в землі, а й покращує її структуру, підвищує родючість, регулює мікроклімат на ділянці і допомагає боротися з бур’янами. Детальніше про весняне мульчування пише «Ми-Україна».

Чому весною мульчування особливо важливе

Весняний період – час активного росту рослин, розвитку кореневої системи та формування майбутнього врожаю. Якщо волога швидко випаровується, молоді рослини можуть відчувати дефіцит води, що негативно впливає на врожайність. Сонячне проміння, вітер та перепади температур швидко висушують верхній шар ґрунту, особливо на відкритих грядках. Мульча діє як природна «ковдра», зберігаючи тепло та вологу, і допомагає рослинам адаптуватися до весняних умов.

Природне мульчування: що це таке

Природна мульча складається з доступних органічних матеріалів: подрібнене сіно, солома, листя, скошена трава, хвоя, тирса, перегній чи кора дерев. Важливо, щоб бур’яни не містили насіння. Органічна мульча не лише утримує воду, а й поступово перегниває, збагачуючи ґрунт поживними речовинами та покращуючи його структуру. Таким чином, вона виконує відразу кілька функцій: захищає, живить і покращує ґрунт.

Як і коли правильно мульчувати навесні

Найефективніше мульчування проводити, коли ґрунт достатньо прогрівся, але ще зберігає вологу після зими. У більшості регіонів це середина або кінець квітня. Перед укладанням шару мульчі землю слід добре зволожити, розпушити та прополоти. Важливо прибрати пророслі бур’яни, адже мульча лише пригнічує їхній ріст, але не усуває існуючі.

Оптимальна товщина шару мульчі 5–10 см. Тонкий шар не виконує своєї функції, а занадто товстий обмежує доступ повітря до коренів. Навколо молодих саджанців мульчу слід трохи відсунути від основи, щоб уникнути гниття. На грядках із насінням залишають проміжки над рядками, які можна буде покрити пізніше після проростання.

Додаткові переваги мульчування

Мульчування допомагає запобігти ерозії ґрунту, знижує перегрів верхнього шару, що особливо важливо для ніжних рослин. Воно стимулює активність дощових черв’яків і корисної мікрофлори, що робить ґрунт більш живим. Крім того, мульча зменшує кількість бур’янів, економить час на прополюванні та скорочує витрати води, зберігаючи вологу навіть у спеку.

Чи можна використовувати мульчу повторно

Органічну мульчу можна використовувати повторно частково, адже частина її перегниває. Залишки можна вмішати в ґрунт як добриво, а для нового сезону слід додати свіжий, пухкий шар. Це особливо актуально для грядок із овочами, які потребують багато поживних речовин: помідорами, перцем, баклажанами, кабачками.