Ущільнювач на дверцятах холодильника часто накопичує бруд, залишки вологи та стає джерелом неприємного запаху. Через складки та заглиблення його важко якісно помити звичайною ганчіркою, тому з часом там може з’являтися пліснява. Вирішити проблему можна простими натуральними засобами. Про них пише ТСН.

Підготовка очищувальної суміші

Для початку необхідно приготувати ефективний засіб. Воду підігрівають приблизно до 70 градусів і поступово додають харчову соду, ретельно перемішуючи, доки не утвориться густа паста. Така консистенція добре тримається на поверхні та не стікає.

Очищення ущільнювача від бруду та запаху

Готову пасту наносять на гумку за допомогою зубної щітки. М’яка щетина дозволяє дістатися до складок і важкодоступних місць, де зазвичай накопичується найбільше забруднень. Сода ефективно розчиняє жир, липкий наліт і водночас нейтралізує неприємні запахи.

Щоб не забруднити підлогу, під холодильник варто постелити рушник або папір. Після очищення залишки пасти прибирають паперовим рушником.

Завершальний етап миття

Після обробки всієї гумки її додатково промивають вологою губкою або щіткою, приділяючи увагу дрібним заглибленням. Далі ущільнювач протирають добре віджатою тканиною, а потім ретельно висушують, щоб уникнути накопичення вологи.

Як покращити прилягання дверцят

Якщо дверцята холодильника закриваються нещільно, це часто пов’язано з втратою еластичності гумки. У такому разі її обережно відгинають і прогрівають феном. Тепло робить матеріал м’якшим. Після цього дверцята щільно зачиняють і додатково прогрівають ущільнювач із зовнішнього боку. Через 10 хвилин охолодження гума краще приймає потрібну форму.

Як позбутися плісняви на гумці

Для боротьби з цвіллю використовують простий розчин з оцту та води у рівних пропорціях. Суміш наносять на поверхню, залишають діяти приблизно на 30 хвилин, після чого витирають вологою тканиною. Далі ущільнювач ретельно висушують рушником, а для повного висихання можна скористатися феном.

Як продовжити термін служби ущільнювача

Після очищення гумку бажано змастити тонким шаром вазеліну. Це допомагає зберегти її еластичність, запобігає пересиханню та подовжує термін служби. Регулярний догляд дозволить уникнути запахів, плісняви й проблем із закриванням холодильника.