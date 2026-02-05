Насіння, яке опустилося на дно склянки, вважається життєздатним

Перед початком посівного сезону багато городників стикаються з проблемою старого або сумнівного насіння. Воно може зберігатися роками, але це зовсім не гарантує добрих сходів. Щоб не витрачати час, сили та місце на грядках, варто заздалегідь перевірити якість насіннєвого матеріалу. Зробити це можна дуже швидко. Як саме, пише Telegraf.

Простий тест із сіллю та водою

У склянку налийте воду кімнатної температури та додайте чайну ложку солі. Ретельно перемішайте рідину, щоб сіль повністю розчинилася. Після цього опустіть насіння у сольовий розчин і залиште його приблизно на 15 хвилин.

За цей час неякісне або порожнє насіння почне спливати на поверхню. Його можна без жалю відкласти, такі зерна не дадуть повноцінних сходів і лише створять зайві клопоти під час посіву.

Яке насіння варто залишити

Насіння, яке опустилося на дно склянки, вважається життєздатним. Саме воно має високі шанси на дружні та міцні сходи. Після завершення тесту його слід промити чистою водою, добре просушити та зберігати до посіву або ж одразу висівати в ґрунт.