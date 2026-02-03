У таких рослин чутлива коренева система або дуже швидкий старт росту

Купівля готової розсади здається зручним рішенням, особливо навесні, коли хочеться зекономити час. Проте не всі рослини добре переносять пересадку з контейнерів у відкритий ґрунт. Деякі культури значно краще розвиваються саме при прямому посіві, без проміжного етапу вирощування в горщиках. Про які рослини йдеться, пише Marta Stewart.

Соняшники

Соняшники швидко ростуть і формують потужну кореневу систему вже на початковому етапі. Пересадка часто пошкоджує коріння, через що рослина довго адаптується або розвивається слабкою. При прямому посіві соняшники одразу ростуть на постійному місці, формуючи міцне стебло і рівномірний розвиток.

Гарбузові культури

Кабачки, огірки, гарбузи та дині мають ніжне коріння, яке дуже чутливе до пошкоджень у молодому віці. Ці рослини швидко нарощують кореневу масу, і навіть акуратна пересадка може викликати стрес. Посів безпосередньо в ґрунт дозволяє уникнути затримки росту та зберегти силу рослини.

Горох

Горох має поверхневу й крихку кореневу систему. Під час пересадки часто пошкоджуються кореневі бульбочки, які відповідають за засвоєння азоту. У результаті пересаджений горох зазвичай поступається за ростом і врожайністю тому, що був посіяний одразу в землю.

Квасоля

Квасоля росте швидко і не потребує попереднього вирощування розсади. При пересадці її коріння легко травмується, особливо якщо рослина вже почала активно розвиватися. Прямий посів дозволяє квасолі одразу формувати міцну кореневу систему та добре закріплюватися в ґрунті.

Кукурудза

Кукурудза погано реагує на зміну умов вирощування. Пересадка часто викликає так званий шок, після якого рослина довго відновлюється або залишається низькорослою. Оскільки насіння кукурудзи легко сходить у відкритому ґрунті, вирощування розсади не має практичного сенсу.

Морква

Морква формує довгий стрижневий корінь, який і є основною цінністю культури. Навіть незначне пошкодження під час пересадки може призвести до викривлення або розгалуження коренеплоду. Саме тому моркву завжди сіють безпосередньо на грядку.

Редис

Редис дуже швидко проходить увесь цикл розвитку. При вирощуванні через розсаду він часто стрілкується або формує дрібні, деформовані коренеплоди. Прямий посів у ґрунт забезпечує рівномірний ріст і кращу якість врожаю.

Кріп

Кріп має тонке коріння і не любить пересадок. Після переміщення з горщика в ґрунт він часто довго приживається і втрачає аромат. Посіяний одразу на постійне місце, кріп росте швидше, густіше і дає більше зелені.