Багато людей, повертаючись додому з мокрими чоботами, автоматично ставлять їх на батарею або біля обігрівача. На перший погляд, це здається логічним рішенням, але саме такий спосіб сушіння найчастіше призводить до псування взуття. Найбільше від надмірного тепла страждають моделі з натуральної шкіри. Як краще сушити взуття, щоб зберегти його у хорошому стані, пише Telegraf.

Чому тепло шкодить взуттю

Сильне та нерівномірне нагрівання викликає деформацію матеріалів. Шкіра пересихає, стає жорсткою, втрачає еластичність і з часом починає тріскатися. Замшеве взуття після такої сушки тьмяніє та втрачає привабливий вигляд. Текстиль може зблякнути і втратити щільність, а підошва – частково або повністю відклеїтися. Навіть якісне й дороге взуття не витримує регулярного сушіння біля джерел інтенсивного тепла.

Як правильно сушити мокре взуття

Найкращий варіант – сушити чоботи або черевики в теплому приміщенні, але подалі від батарей, камінів і обігрівачів. Взуття має висихати поступово, без різких температурних перепадів.

Щоб прискорити процес і зберегти форму, варто набити взуття папером. Найкраще для цього підходять газети або інший м’який папір, який добре вбирає вологу. Його бажано міняти кілька разів, доки взуття повністю не висохне.

Чи можна використовувати електросушарки

Сучасні електросушарки допустимі до використання, але лише за умови обережного підходу. Важливо, щоб вони не перегрівали взуття і працювали в щадному режимі. Постійне або занадто тривале використання таких пристроїв також може нашкодити матеріалам.

Як продовжити термін служби чобіт

Правильне сушіння – один із ключових факторів довговічності взуття. Повільне висихання за помірної температури, збереження форми та відсутність прямого теплового впливу допоможуть уникнути тріщин, деформацій і відклеювання підошви. Саме такий підхід дозволяє носити улюблену пару не один сезон.