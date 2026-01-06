Іноді проблема полягає не лише в устілці

Навіть якісне зимове взуття не завжди рятує від холоду, особливо під час сильних морозів або тривалого перебування на вулиці. Найчастіше холод проникає знизу, через підошву, яка контактує зі снігом і кригою. Існує простий спосіб швидко посилити теплоізоляцію взуття без дорогих устілок і спеціального спорядження. Про нього пишуть «Новини.Live».

Найефективніший спосіб утеплити взуття

Один із найдієвіших варіантів – використання фольги під устілкою. Вона працює як тепловідбивний бар’єр і не дозволяє холоду з підошви проникати до стопи. Фольгу вирізають за формою устілки та кладуть безпосередньо під неї. Щоб уникнути накопичення вологи, у фользі роблять кілька невеликих отворів.

Металізована поверхня відбиває тепло назад до стопи й одночасно блокує холод знизу. Саме тому цей метод часто використовують у туристичному спорядженні та будівельній теплоізоляції. У взутті фольга створює додатковий шар, який помітно зменшує тепловтрати.

Чим замінити звичайну фольгу

Якщо є можливість, замість кухонної фольги використовують будівельний тепловідбивач або готові фольговані устілки. Вони щільніші, довше зберігають форму й краще переносять вологу. Принцип дії залишається тим самим, але ефект триває довше.

Як правильно розмістити утеплювач у взутті

Фольгований шар можна вкладати двома способами. Якщо розмістити фольгу ближче до підошви, тепло зберігатиметься у звичайній устілці, а холод не проходитиме знизу. Такий варіант підходить для активної ходьби. Якщо ж фольгу розташувати ближче до стопи, вона відбиватиме тепло назад, але ноги можуть швидше пітніти, а устілка – ковзати.

Під час прогулянок, роботи на вулиці або активного руху краще класти фольгу фольгованою стороною донизу. Якщо ж доводиться довго сидіти або стояти без руху, допустимий варіант із фольгою догори, але на короткий час.

Які шкарпетки краще обрати взимку

Іноді проблема полягає не лише в устілці. Холод швидше відчувається у взутті з тонкою або промокаючою підошвою, при носінні бавовняних чи синтетичних шкарпеток, а також у тісному взутті, де порушується кровообіг. Волога всередині черевиків також значно знижує відчуття тепла.

Для холодної погоди найкраще підходять вовняні або термошкарпетки, які відводять вологу й утримують тепло. Вони працюють ефективніше за звичайні бавовняні й допомагають зберігати комфорт навіть у мороз.