Без дорогих устілок і спецспорядження: три способи швидко утеплити взуття взимку
Навіть якісне зимове взуття не завжди рятує від холоду, особливо під час сильних морозів або тривалого перебування на вулиці. Найчастіше холод проникає знизу, через підошву, яка контактує зі снігом і кригою. Існує простий спосіб швидко посилити теплоізоляцію взуття без дорогих устілок і спеціального спорядження. Про нього пишуть «Новини.Live».
Найефективніший спосіб утеплити взуття
Один із найдієвіших варіантів – використання фольги під устілкою. Вона працює як тепловідбивний бар’єр і не дозволяє холоду з підошви проникати до стопи. Фольгу вирізають за формою устілки та кладуть безпосередньо під неї. Щоб уникнути накопичення вологи, у фользі роблять кілька невеликих отворів.
Металізована поверхня відбиває тепло назад до стопи й одночасно блокує холод знизу. Саме тому цей метод часто використовують у туристичному спорядженні та будівельній теплоізоляції. У взутті фольга створює додатковий шар, який помітно зменшує тепловтрати.
Чим замінити звичайну фольгу
Якщо є можливість, замість кухонної фольги використовують будівельний тепловідбивач або готові фольговані устілки. Вони щільніші, довше зберігають форму й краще переносять вологу. Принцип дії залишається тим самим, але ефект триває довше.
Як правильно розмістити утеплювач у взутті
Фольгований шар можна вкладати двома способами. Якщо розмістити фольгу ближче до підошви, тепло зберігатиметься у звичайній устілці, а холод не проходитиме знизу. Такий варіант підходить для активної ходьби. Якщо ж фольгу розташувати ближче до стопи, вона відбиватиме тепло назад, але ноги можуть швидше пітніти, а устілка – ковзати.
Під час прогулянок, роботи на вулиці або активного руху краще класти фольгу фольгованою стороною донизу. Якщо ж доводиться довго сидіти або стояти без руху, допустимий варіант із фольгою догори, але на короткий час.
Які шкарпетки краще обрати взимку
Іноді проблема полягає не лише в устілці. Холод швидше відчувається у взутті з тонкою або промокаючою підошвою, при носінні бавовняних чи синтетичних шкарпеток, а також у тісному взутті, де порушується кровообіг. Волога всередині черевиків також значно знижує відчуття тепла.
Для холодної погоди найкраще підходять вовняні або термошкарпетки, які відводять вологу й утримують тепло. Вони працюють ефективніше за звичайні бавовняні й допомагають зберігати комфорт навіть у мороз.