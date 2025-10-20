Перед пранням вам обов’язково слід визначити тип утеплювача вашого пуховика

Пуховик – це важлива частина зимового гардероба, яка однак потребує догляду й періодичного прання. Незалежно від того – наповнена ваша куртка натуральним пухом чи синтетичним – правильне прання може повернути їй життя. Martha Stewart розповідає, як випрати пуховик так, щоб не збився пух.

Перед пранням вам обов’язково слід визначити тип утеплювача вашого пуховика, а також ознайомитися з інструкціями виробника. Від того, чим наповнена ваша куртка, залежить спосіб прання.

Як прати зимову куртку з пуховим наповнювачем?

Справжній пух не такий крихкий, як ви можете подумати.

«Пух надзвичайно міцний і за ним легко доглядати, його легко регулярно прати вдома», – ділиться експерт з пір’я та пуху Ніл Фармер.

Однак слід зазначити, що пух не слід відбілювати або прати з пом’якшувачем тканини.

Багато пухових курток можна прати в пральній машині, якщо дотримуватися кількох кроків:

Використовуйте пральну машину з фронтальним завантаженням або вертикальним завантаженням без перемішування. Виберіть делікатний цикл з холодною водою. Додайте м'який пральний порошок, безпечний для пуху. Запустіть додатковий цикл полоскання, щоб ретельно видалити всі залишки прального порошку.

Як прати пухову куртку вручну?

Ручне прання пухової куртки є більш делікатним способом її очищення, але для забезпечення належного прання потрібно виконати кілька додаткових кроків.

Наповніть ванну або велику миску прохолодною або теплою водою. Додайте мийний засіб, безпечний для пуху, у пропорції, рекомендованій на етикетці. Занурте куртку і обережно перемішайте воду руками, щоб розпушити бруд. Залиште її замоченою приблизно на 30 хвилин. Уникайте викручування або скручування, оскільки це може пошкодити пух і зовнішню тканину. Злийте мильну воду і наповніть ванну чистою теплою водою. Акуратно натискайте на куртку, щоб видалити мийний засіб, повторюючи процедуру з чистою водою, поки не залишиться піни. Злийте воду з ванни. Акуратно притисніть куртку до стінки ванни, щоб видалити зайву воду. Не викручуйте і не скручуйте куртку, оскільки це може пошкодити пухові кластери.

Як сушити пухову куртку?

Сушіння на повітрі не рекомендується навіть при ручному пранні пухової куртки.

«Пух може пошкодитися, якщо не висохне повністю», – пояснює Фармер. Пух може збиватися в грудки і покриватися цвіллю, якщо сушиться занадто повільно.

Щоб висушити куртку, покладіть її на великий рушник і скрутіть, щоб видавити зайву воду. Потім висушіть куртку в сушарці на низькій температурі разом із чистими тенісними м'ячами або кульками для сушарки, щоб розбити грудочки і відновити пухнастість. Періодично перевіряйте куртку і розпушуйте її руками, щоб рівномірно розподілити пух.

Сушіння може зайняти кілька годин, але перед зберіганням або носінням куртки переконайтеся, що вона повністю висохла, щоб запобігти появі цвілі.

Як прати пухову куртку з синтетичним наповнювачем?

Пухові куртки з синтетичним наповнювачем – ще один чудовий варіант для збереження тепла. Як бонус, «прати пухову куртку з синтетичним наповнювачем навіть простіше, ніж пухову», ділиться професійна прибиральниця Стефані Філліпс.

Як прати та сушити синтетичну пухову куртку:

Використовуйте пральну машину з фронтальним завантаженням або вертикальним завантаженням без перемішування. Прати в делікатному режимі холодною водою. Додайте м'який пральний порошок, але не використовуйте кондиціонер для білизни та відбілювач. Запустіть додатковий цикл полоскання, щоб видалити всі залишки прального порошку. Сушіть у сушарці на низькій температурі з чистими тенісними м'ячами або кульками для сушарки, щоб відновити пухнастість. Періодично перевіряйте, щоб забезпечити рівномірне сушіння та запобігти перегріванню.

Як прати вручну та сушити синтетичну пухову куртку?

Якщо ви віддаєте перевагу ручному пранню, ви можете дотримуватися тих самих кроків, що й для прання куртки з натуральним пухом. Пуховики з синтетичним наповнювачем можна успішно сушити на повітрі, поклавши куртку на чистий рушник. Періодично перевертайте і розпушуйте куртку, щоб запобігти збиванню і переконатися, що одяг повністю висох, перш ніж носити.