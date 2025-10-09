Неприємний запах може виникати через низку факторів

Іноді одяг після прання може погано пахнути. І у такому випадку потрібно додати до прання два інгредієнти, які покращать ситуацію. Express розповідає, що завдяки двом інгредієнтам одяг пахнутиме набагато краще.

Неприємний запах може виникати через низку факторів, зокрема, через недостатнє використання кондиціонера або перевантаження пральної машини. Фахівці спочатку радять добре висушити одяг, адже навіть найменша волога може призвести до неприємного запаху.

Але під час прання ви також можете додати в барабан чи місткість для порошку білий оцет та харчову соду. Соду потрібно використовувати разом з пральним порошком під час циклу прання, а оцет – під час полоскання.

На деякий час можна також відмовитися від кондиціонера для білизни та використовувати лише оцет та соду, щоб видалити неприємний запах з одягу. Харчова сода допоможе видалити запахи та пом’якшити тканину, а оцет – розщепити залишки мийного засобу.