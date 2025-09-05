Під час прання м’ячик стрибає всередині барабана, ударяючи по речах та створюючи додаткові рухи

Кілька тенісних м’ячиків у пральній машині можуть значно покращити якість прання. «Майстерня Ідей» розповідає, навіщо це робити та як обрати ідеальний м’яч.

Коли ви завантажуєте в машинку об’ємні речі – пуховики, ковдри, подушки або навіть м’які іграшки – вони часто збиваються в грудки. Наповнювач під час прання розподіляється нерівномірно, а після сушіння виріб втрачає форму, стає жорстким. Тому тенісний м’ячик розв’язує ці проблеми, діючи як механічний масажер для тканини.

Під час прання м’ячик стрибає всередині барабана, вдаряючи по речах та створюючи додаткові рухи. Це не тільки запобігає злипанню пуху або синтепону, але й допомагає мийному засобу проникати глибше у волокна. Через це куртки та ковдри зберігають пухнастість, а простирадла та підковдри не збираються в щільні грудки.

Цей метод особливо корисний для виробів із вовни: м’ячики пом’якшують тканину, не даючи їй звалюватися, і скорочують час сушіння. Після такого прання навіть звичайні футболки та джинси виглядають свіжішими, бо м’ячик вибиває з них частинки пилу та залишки порошку.

Але важливо обрати м’ячик правильно. Ідеально підходить стандартний тенісний м’яч з гладкою гумовою поверхнею – він не залишатиме слідів на тканині та не пошкодить барабан. Дехто вважає, що краще загорнути його в шкарпетку або використовувати спеціальні пластикові кульки для прання, але класичний варіант працює не гірше. Для великих навантажень потрібно 2-3 м’ячики: вони посилять ефект.

Після прання достатньо протерти м’ячики вологою ганчіркою – і вони готові до наступного використання. Головне – уникати м’ячиків з абразивним покриттям або тріщинами, які можуть розірвати делікатні тканини.