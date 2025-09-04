Волога серветка під час прання наче магнітом притягує шерсть, волоски та інші дрібні частинки

Ваші улюбленці – джерело радості, але шерсть на одязі після прання може зіпсувати настрій. Особливо, якщо після прання воно все ще залишається на одязі. УНІАН розповідає, як легко розв’язати цю проблему, завдяки одному простому способу – покласти у барабан вологу серветку.

Як це працює?

Волога серветка під час прання наче магнітом притягує шерсть, волоски та інші дрібні частинки, які можуть збиратися на тканинах. Але при цьому варто врахувати деякі нюанси:

Серветка має бути щільною, інакше в процесі прання вона розлізеться, і тоді доведеться чистити речі та машинку ще й від серветки. Краще, щоб вона була без запаху. Вона може бути антибактеріальною, але без вмісту спирту.

Одну серветку можна використати тільки раз, а якщо пральна машинка завантажена повністю, то потрібно покласти 2-3 штуки.