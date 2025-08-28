У різних моделях пральних машинок спосіб активації може відрізнятися

Всередині пральної машинки з часом накопичується бруд, залишки порошку та навіть цвіль. Щоб уникнути неприємних запахів та подовжити термін служби техніки, достатньо скористатися режимом самоочищення. ТСН розповідає, як зробити це правильно.

Як увімкнути режим самоочищення?

У різних моделях пральних машинок спосіб активації може відрізнятися, але зазвичай все відбувається дуже просто:

Увімкніть пральну машинку. Одночасно затисніть кнопки «Інтенсивне прання» та «Легке прасування», часто ці кнопки позначені однією дужкою із зірочкою. Зачекайте на звуковий сигнал. Оберіть на дисплеї режим «Очищення барабана» і натисніть «Старт».

Під час циклу не потрібно додавати порошок чи кондиціонер, машинка сама очистить внутрішні деталі гарячою водою та обертанням.

Чому варто робити це регулярно?

Фахівці радять проводити очищення приблизно раз на місяць. Це допомагає уникнути цвілі, зберегти свіжість білизни та подовжити термін служби машинки.