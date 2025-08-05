Але додавати сіль можна в пральну машинку не тільки тоді, коли ви очищуєте барабан

З часом пральна машинка може почати працювати гірше, а одяг після прання вже не пахнутиме свіжістю. Це означатиме, що барабан пральної машини потребує чищення. «24 канал» розповідає, навіщо додавати сіль у пральну машину.

Навіщо додавати сіль у пральну машинку?

Якщо ви хочете очистити машинку від вапняного нальоту та неприємного запаху, потрібно використати половину чайної ложки солі та пів склянки соди. Краще використовувати сіль грубого помелу. Саме вона ефективно видалятиме вапно та накип з барабана, а також грибок та бактерії.

Але додавати сіль можна в пральну машинку не тільки тоді, коли ви очищуєте барабан, але й під час звичайного прання.

Що сіль робить з одягом під час прання: