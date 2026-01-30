Скоріш за все відбулося блокування замка чи внутрішній захист техніки, і це можна виправити

Коли цикл прання завершився, але дверцята пральної машини не відкриваються, це не привід до паніки. Скоріш за все відбулося блокування замка чи внутрішній захист техніки, і це можна виправити. УНІАН розповідає, як відкрити заблоковані дверцята пральної машини.

Як відкрити заблоковані дверцята пральної машини?

Вимкніть живлення.

Спробуйте знеструмити пральну машину. Вам потрібно витягнути вилку з розетки та залишити в такому положенні машинку на 10-30 хвилин. Після цього – акуратно натисніть на замок у дверцятах та спробуйте відкрити.

Цей спосіб допоможе, тільки якщо проблема в самому замку. Річ у тім, що під час прання термопластина всередині деформується, а замок замикається. І знеструмивши машинку, ви позбавите її живлення, а всі внутрішні механізми охолонуть та повернуться у вихідне положення.

Використайте аварійний тросик.

Якщо у вас сучасна машина, то у неї є тросик, який призначений для аварійного відкриття дверцят. Подивіться туди, де знаходиться зливний фільтр – саме так розташовується кінець цього троса. Виробники часто фарбують його в яскраві кольори, щоб він був помітнішим. Спробуйте потягнути за тросик – дверцята повинні відкритися.

Спробуйте підручні засоби.

Знайдіть вдома тонкий дріт або мотузку та обережно заведіть за люк пральної машини – туди, де розташовується замок. Вільні кінці повинні залишитися зовні – у вас в руках. Далі вам потрібно потягнути за кінці мотузки або дроту в напрямку, зворотному від люка – тобто, на себе або від себе. Так ви зачепите замок та відкриєте двері пралки.