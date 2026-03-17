Фахівці не радять висаджувати малину поруч із полуницею або суницею

Малина вважається невибагливою культурою, але її врожайність багато в чому залежить від умов вирощування. Однією з найпоширеніших помилок є неправильне сусідство з іншими рослинами. Деякі культури можуть пригнічувати ріст малини, провокувати хвороби та зменшувати кількість ягід. Саме тому важливо знати, які рослини не варто висаджувати поруч. Про це пише ТСН.

Небажане сусідство з полуницею

Фахівці не радять висаджувати малину поруч із полуницею або суницею. Ці культури мають спільних шкідників і схильні до однакових захворювань. Через це інфекції швидко поширюються між рослинами та можуть уразити весь ягідник.

Конкуренція за ресурси

Ще одна проблема полягає у кореневій системі. І малина, і полуниця мають коріння, яке розташоване близько до поверхні. Вони активно змагаються за вологу та поживні речовини, що послаблює рослини та негативно впливає на врожай.

Як створити хороші умови для малини

Щоб кущі добре розвивалися, їм потрібне сонячне місце та родючий ґрунт. Важливо дотримуватися відстані між рослинами, щоб вони не заважали одна одній. Правильно обране місце та продумане сусідство допоможуть отримати здорові кущі та щедрий урожай.