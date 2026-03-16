Навесні виноградні кущі потребують особливої уваги, адже саме в цей період починається активний ріст рослини. Після зими виноград формує нові пагони, листя та майбутні суцвіття, тому йому необхідні поживні речовини. Якщо не провести підживлення вчасно, кущі можуть рости повільніше, а врожай буде слабким. Чим підживити, пише «Сенсація».

Які поживні елементи потрібні винограду

Для повноцінного розвитку виноград потребує кількох основних елементів живлення:

Азот сприяє активному росту пагонів і листя та бере участь у формуванні суцвіть. Калій впливає на розмір ягід, їхню солодкість і підвищує стійкість рослини до несприятливих умов. Фосфор підтримує розвиток кореневої системи та допомагає формуванню врожаю.

Крім основних елементів, винограду потрібні мікроелементи: магній, залізо, бор, мідь, цинк і сірка.

Коли підживлювати виноград навесні

Підживлення проводять кілька разів протягом сезону.

Перше підживлення виконують ранньою весною, коли бруньки починають набухати. У цей час рослина особливо потребує азоту.

Друге підживлення проводять у травні або на початку червня, перед початком цвітіння. Воно допомагає кущам сформувати сильні суцвіття та майбутні грона.

Перше весняне підживлення

Для першого підживлення часто використовують простий розчин мінеральних добрив.

Потрібно розчинити у 10 літрах води:

20 г аміачної селітри;

або 10 г карбаміду.

Отриманий розчин виливають у ґрунт навколо куща. Найкраще робити це у спеціальну лунку або борозну глибиною приблизно 25–30 сантиметрів, щоб поживні речовини швидше потрапили до коріння.

Друге підживлення перед цвітінням

Перед цвітінням винограду доцільно використати комплексні мінеральні добрива. Одним із найпоширеніших варіантів є нітроамофоска.

Для приготування розчину розчиняють 40 грамів добрива у 10 літрах води. Цією сумішшю поливають кущі під корінь.

Таке підживлення забезпечує рослину азотом, фосфором і калієм, що сприяє формуванню великих ягід.

Підживлення деревною золою

Добрим природним добривом для винограду є деревна зола. Вона містить калій, кальцій та інші корисні мікроелементи, які покращують ріст рослини та підвищують її стійкість до хвороб.

Для приготування настою потрібно:

2 літри деревної золи;

8 літрів води.

Суміш настоюють приблизно добу. Перед використанням 1 літр настою розводять у відрі води та поливають виноградні кущі.