Сухі дрова – запорука ефективного та безпечного опалення будинку: вони горять краще, дають більше тепла та менше диму та іскор. Щоб досягти цього, важливо дотримуватися кількох правил сушіння. Our Way of Life розповідає, як правильно висушити дрова.

Як підготувати дрова для сушіння?

Почати підготовку потрібно навесні або на початку літа, щоб дрова сохнули щонайменше 6-5 місяців. Якщо ви рубатимете дрова восени чи взимку, вони не будуть достатньо сухими для використання до наступного року. А деякі породи деревини, такі як дуб, можуть сохнути рік або більше.

Перший раз наріжте та розколіть дрова на шматки потрібного розміру та довжини для вашої печі. Це збільшить площу поверхні, завдяки чому вони швидше висохнуть, а також означатиме, що вони готові до використання, і вам не доведеться їх обробляти знову.

Як зберігати дрова?

Найкраще місце для сушіння свіжозрубаних дров – на вулиці. Якщо ви одразу помістите їх у сарай, це займе вдвічі більше часу (18-24 місяці).

Складати дрова потрібно в один ряд над землею, щоб сонце та вітер могли витягувати вологу. Більшість деревини має 30-50% вологості під час розпилювання, і вам потрібно знизити її приблизно до 15-20%, перш ніж ви зможете ефективно її використовувати.

Ви можете залишати дрова, що сохнуть, відкритими, але краще, щоб над ними був дах, який захищатиме від дощу чи снігу. Це може бути шматок покрівельного заліза, але він не повинен лежати безпосередньо на дровах.