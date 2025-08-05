Досвідчені шашличники знають, що найкращі дрова для шашлику – з дуба, берези чи граба

Справжній смак шашлику залежить не лише від маринаду чи якості м’яса, а й від того, на яких дровах його готують. УНІАН розповідає, яку породу деревини обрати, щоб м’ясо було ідеальним.

Які дрова підійдуть найкраще?

Досвідчені шашличники знають, що найкращі дрова для шашлику – з дуба, берези чи граба. Вони ідеально підійдуть для глибокого мангала, даючи достатньо жару для кількох шампурів із м’ясом. Однак березові дрова потребують підготовки, адже з них потрібно зняти кору, інакше шашлик просочиться гіркотою від диму. Також ви можете використовувати горіхові дрова, але перед використанням переконайтеся, що дрова сухі. Вологий горіх даватиме гіркоту м’ясу.

Для смаження шашлику також використовують фруктові дрова. Вони продаються абсолютно скрізь, і їх можна змішувати з твердими сортами – перші дадуть пікантний аромат, а другі підтримуватимуть жар.

Проте, найкращі дрова для шашлику – це ті, які були підібрані під м’ясо: