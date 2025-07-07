Існує кілька поширених помилок, через які страва стає сухою та жорсткою

Навіть якісне м’ясо можу втратити смак та соковитість, якщо приготувати його неправильно. Існує кілька поширених помилок, через які страва стає сухою та жорсткою. Про них розповідає PixelInform.

Неякісне м’ясо

Якщо використовувати жорстке, старе або пісне м’ясо без жирових прошарків, результат буде не ідеальним і шашлик вийде сухим. Найкраще обирати свіже м’ясо з помірною кількістю жиру, щоб забезпечити його соковитість.

Недостатня кількість спецій

Спеції додають не тільки смак, а й допомагають м’ясу краще маринуватись. Наприклад, маринад із мінімумом спецій може зробити м’ясо прісним. Щоб досягти ідеального смаку варто додати до маринаду хоча б 2-3 види спецій.

Неправильне маринування

Щоб м’ясо добре замаринувалося, йому потрібен час. Середня тривалість маринування – близько 3 годин, але для кращого результату м’ясо можна залишити в маринаді на всю ніч.

Неправильне приготування на вогні

Однією з причин сухості м’яса може бути неправильне регулювання температури під час приготування. Якщо шашлик готуватиметься на дуже сильному вогні, зовні він може обгоріти, а всередині залишитися сирим.