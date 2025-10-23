Ідеальним вибором буде охолоджена корейка або вирізка, адже ці частини найніжніші та готуються дуже швидко

Секрет соковитих свинячих відбивних полягає в правильному приготуванні та смаженні. Ukr.Media розповідає, як приготувати ідеальні свинячі відбивні.

Яке м’ясо вибрати?

Ідеальним вибором буде охолоджена корейка або вирізка, адже ці частини найніжніші та готуються дуже швидко. Також можна використати м’ясо зі стегнової частини, але воно може бути дещо щільнішим.

Обирайте шматок блідо-рожевого кольору, без плівок та товстих прожилків. Тонкий шар жиру з одного боку (5-7 мм) тільки додасть страві соковитості.

Як нарізати м’ясо?

М’ясо потрібно нарізати поперек волокон, приблизно 1,2-1,5 см завтовшки. Ширина та довжина відбивних обмежені розмірами шматка, який ви купили.

Якщо у м’ясі є невеликі жилки, то їх краще надрізати гострим ножем під кутом 45 градусів до жилки, можна навіть у 2-3 місцях. Надрізані прожилки не будуть стягувати м’ясо, і відбивна вийде рівною та гарною.

Як відбивати м’ясо?

М’ясо не потрібно відбивати до стану каші. Товщина шматка не повинна сильно зменшитися після відбивання. Якщо вам трапився не надто гарний шматок, то відбивати його потрібно дещо сильніше. І надрізати всі жилки в кількох місцях.

Як солити та перчити м’ясо?

Існує два правильних підходи. Найкращий спосіб зробити м’ясо соковитим – це посолити його заздалегідь, принаймні за 40 хвилин до приготування. Це називається сухим маринуванням – сіль витягне вологу, а потім розчиниться в ній і поглинеться назад, роблячи відбивну смачнішою та ніжнішою. Якщо ж часу обмаль, то соліть вже готову страву перед подачею. Солити м’ясо за 5-10 хвилин до смаження – погана ідея, адже тоді сіль лише витягне сік на поверхню. А ось перчити відбивну можна в будь-який момент.

На чому потрібно смажити відбивні?

М’ясо потрібно смажити на невеликій кількості олії, і часто рекомендують використовувати саме рослинну або суміш оливкової олії та масла. Просто масло не варто використовувати, адже воно горить на високій температурі та псує смак страви.