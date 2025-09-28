Відповідь вас здивує: як довго можна зберігати м'ясо в морозилці
З часом, навіть в умовах глибокого заморожування, в продуктах відбуваються зміни
Морозильна камера дає змогу зберігати м’ясо на тривалий час, але тільки за умови дотримання певних термінів – навіть заморожене м’ясо не зберігає свої властивості вічно. Pysznosci розповідає, як довго можна зберігати м’ясо в морозилці.
Орієнтовні терміни зберігання
- Яловичина та телятина – до 8 місяців. Червоне м’ясо, особливо нежирне добре заморожується.
- Свинина – до 6 місяців. Котлети та гуляш теж можна зберігати пів року.
- М’ясо птиці – до 3 місяців.
- М’ясний фарш – до 2 місяців. Його слід спожити якомога швидше через більшу площу поверхні контакту з повітрям.
Чому час зберігання має значення?
З часом, навіть в умовах глибокого заморожування, в продуктах відбуваються зміни. Кристали льоду можуть пошкодити структуру тканин, впливаючи на смак та консистенцію їжі. Також тривале заморожування може призвести до втрати вітамінів та мінералів.
