Морозильна камера дає змогу зберігати м’ясо на тривалий час, але тільки за умови дотримання певних термінів – навіть заморожене м’ясо не зберігає свої властивості вічно. Pysznosci розповідає, як довго можна зберігати м’ясо в морозилці.

Орієнтовні терміни зберігання

Яловичина та телятина – до 8 місяців. Червоне м’ясо, особливо нежирне добре заморожується. Свинина – до 6 місяців. Котлети та гуляш теж можна зберігати пів року. М’ясо птиці – до 3 місяців. М’ясний фарш – до 2 місяців. Його слід спожити якомога швидше через більшу площу поверхні контакту з повітрям.

Чому час зберігання має значення?

З часом, навіть в умовах глибокого заморожування, в продуктах відбуваються зміни. Кристали льоду можуть пошкодити структуру тканин, впливаючи на смак та консистенцію їжі. Також тривале заморожування може призвести до втрати вітамінів та мінералів.