Однією з головних причин псування консервації є неправильно проведена стерилізація банок

Банки з домашніми заготівлями можуть зіпсуватися або навіть вибухнути, якщо під час консервації припуститися деяких помилок. УНІАН розповідає, через які причини банки з консервацією вибухають та псуються.

Чому консервація псується?

Неправильна стерилізація

Однією з головних причин псування консервації є неправильно проведена стерилізація банок. Термічна обробка потрібна для знищення бактерій, які можуть призвести до псування заготівель. Важливо також не забувати про стерилізацію кришок.

Негерметично закрита кришка

Після закручування потрібно перевірити, чи не протікає банка. Для цього її радять перевернути догори дном і кілька разів струсити. Вміст не повинен ніде протікати. Також огляньте банку: вона має бути герметично закрита, а на шийці не повинно бути відколів. Якщо в заготівлю потрапить повітря, то вона зіпсується.

Погано вимиті продукти та банки

Перед консервацією потрібно ретельно промити всі овочі, фрукти і зелень, які ви використовуватимете для консервації. Також чистими повинні бути й самі банки: всередині не повинно бути розводів та забруднень. У бруді розмножуються бактерії, через які вибухають банки.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Недостатньо заповнені банки

Банки потрібно заповнювати рідиною або варенням до самої основи горлечка. Якщо у банці буде багато повітря, то зросте ризик вибуху закрутки.

Неправильна температура зберігання

Навіть якісно приготовлена консервація може зіпсуватися, якщо тримати її в занадто теплому місці. Тому більшість закруток після приготування потрібно зберігати при температурі не вище +12°C.