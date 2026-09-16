Природна кислинка слив добре поєднується із солодкістю та спеціями, тому смак готового соусу можна легко змінювати

Сливи можуть стати основою не лише для солодких заготівель, а й для пікантного соусу до м’яса. Природна кислинка цих фруктів добре поєднується зі спеціями, тому смак готового соусу можна легко змінювати. ТСН розповідає про три найцікавіші рецепти сливового соусу, які варто спробувати.

Сливовий соус із часником

Інгредієнти Сливи 800 г Цукор 2 ст. л Сіль 0,5 ч. л Часник 5 зубчиків Прованські трави до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Сливи помийте, покладіть у каструлю, залийте холодною водою та доведіть її до кипіння. Після цього дістаньте плоди, дайте їм охолонути та розріжте навпіл.

Крок 2 М’якуш перебийте блендером до однорідності, а потім перекладіть пюре в каструлю. Додайте туди ж подрібнений часник, цукор, сіль і прованські трави.

Крок 3 Варіть суміш на невеликому вогні близько 20 хвилин, періодично помішуючи. У результаті вийде густий кисло-солодкий соус із часниковою ноткою. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Гострий сливовий соус із чилі Інгредієнти Сливи 500 г Цукор 2 ст. л Часник 5 зубчиків Сіль 1 ч. л Карі 0,5 ч. л Перець чилі половина