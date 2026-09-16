Ідеальне доповнення до м’яса: 3 соуси зі слив, які легко приготувати
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Сливи можуть стати основою не лише для солодких заготівель, а й для пікантного соусу до м’яса. Природна кислинка цих фруктів добре поєднується зі спеціями, тому смак готового соусу можна легко змінювати. ТСН розповідає про три найцікавіші рецепти сливового соусу, які варто спробувати.
Сливовий соус із часником
Інгредієнти
|Сливи
|800 г
|Цукор
|2 ст. л
|Сіль
|0,5 ч. л
|Часник
|5 зубчиків
|Прованські трави
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Сливи помийте, покладіть у каструлю, залийте холодною водою та доведіть її до кипіння. Після цього дістаньте плоди, дайте їм охолонути та розріжте навпіл.
Крок 2
М’якуш перебийте блендером до однорідності, а потім перекладіть пюре в каструлю. Додайте туди ж подрібнений часник, цукор, сіль і прованські трави.
Крок 3
Варіть суміш на невеликому вогні близько 20 хвилин, періодично помішуючи. У результаті вийде густий кисло-солодкий соус із часниковою ноткою.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Гострий сливовий соус із чилі
Інгредієнти
|Сливи
|500 г
|Цукор
|2 ст. л
|Часник
|5 зубчиків
|Сіль
|1 ч. л
|Карі
|0,5 ч. л
|Перець чилі
|половина
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте сливи, розріжте навпіл і видаліть кісточки. Перекладіть у каструлю, додайте цукор та поставте на середній вогонь. Варіть приблизно 20–25 хвилин, час від часу помішуючи.
Крок 2
Після цього додайте пропущений через прес часник, сіль, карі та дрібно нарізаний перець чилі.
Крок 3
Перебийте масу блендером до однорідної консистенції та проваріть ще близько 10 хвилин.
Пряний сливовий соус із хмелі-сунелі
Інгредієнти
|Сливи
|2 кг
|Вода
|50 мл
|Цукор
|250 г
|Сванська сіль
|2 ч. л
|Сіль
|1 ч. л
|Хмелі-сунелі
|1 ч. л
|Мелений чорний перець
|0,5 ч. л
|Мелений червоний перець
|0,5 ч. л
|Карі
|1 ст. л
|Часник
|50 г
|Яблучний оцет 6%
|30 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Сливи помийте, розріжте та видаліть кісточки. Перекладіть у каструлю з товстим дном, додайте воду та варіть приблизно 15–20 хвилин, час від часу помішуючи.
Крок 2
Коли сливи стануть м’якими, перебийте їх блендером. У каструлю додайте цукор, сіль, хмелі-сунелі, карі, чорний та червоний перець, подрібнений часник і яблучний оцет.
Крок 3
Перемішайте масу, доведіть до кипіння та готуйте ще близько 10 хвилин.