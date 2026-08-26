Деякі з помідорів можуть стати причиною того, що вся банка зіпсується

Не всі помідори варто використовувати для домашніх заготівель. Деякі з них можуть стати причиною того, що вся банка зіпсується. УНІАН розповідає, на що звернути увагу під час консервування помідорів, щоб не консервація вийшла ідеальною.

Які помідори не варто консервувати?

Щоб консервація довго зберігалася і не псувалася, всередині банки не повинна бути бактерій. Тому не рекомендується маринувати помідори, які мають:

Глибокі або дрібні тріщини. Темні плями невідомого походження. Ознаки псування. Механічні пошкодження.

Чи можна консервувати зелені томати?

Зелені помідори доволі часто використовують для заготівель, але з ними потрібно бути особливо уважними. У незрілих овочах міститься небезпечна для організму отрута соланін. І під час дозрівання рівень цього токсину знижується, тому готувати можна тільки близькі до стиглості томати.

Для консервації слід обирати майже стиглі плоди, що досягли максимального розміру і скоро почнуть червоніти. Якщо ж помідори ще дрібні, щільні, з’явилися на гілці менше ніж 2 тижні тому, то закривати їх не варто. Окрім того, не слід їсти томати, які гірчать – їх замаринували занадто молодими, тому концентрація соланіну може бути небезпечною.

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