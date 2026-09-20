Не всі рослини варто висаджувати безпосередньо біля будинку

Не всі рослини варто висаджувати безпосередньо біля будинку. Деякі з них мають занадто агресивну кореневу систему, а інші можуть чіплятися за фасад і поступово його руйнувати. The Spruce розповідає, які чагарники не слід садити біля будинку.

Клени

Деякі невеликі сорти кленів можуть здаватися хорошим варіантом для висаджування біля дому. Втім, краще цього не робити, адже їхня коренева система неглибока, але агресивна. Це означає, що коріння може дуже легко розростатися вшир і проникати у фундамент будинку.

Відомо, що коріння кленів може навіть підіймати доріжки та кришки каналізаційних люків, також через них тріскається тротуар.

Сумах

Сумах відомий тим, що швидко розростається й дає багато нових пагонів від кореня. Вони можуть з’являтися в небажаних місцях, зокрема біля фундаменту, доріжок або у внутрішньому дворику.

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Якщо вам подобається вигляд сумаху, його можна вирощувати у великих вазонах або контейнерах. В іншому разі рослину краще висаджувати якомога далі від будівель та інших споруд.

Бамбук

Хоча бамбук часто використовують для створення живоплоту, його не варто висаджувати надто близько до будинку. Коріння цієї рослини швидко й активно розростається, тому з часом може пошкодити фундамент та інші елементи споруди.

Гліцинія

Це в’юнка рослина з ароматними фіолетовими квітами, яка може швидко розростатися й створювати проблеми, якщо за нею не доглядати належним чином.

Вона росте швидко й агресивно, чіпляючись за цегляну та кам’яну кладку. Надмірне розростання рослини може спричинити пошкодження фасаду. Тому якщо ви не є досвідченим садівником, краще утриматися від вирощування гліцинії.

Плющ

Плющ має як прихильників, так і противників. Його цінують за декоративний вигляд, однак рослину дуже важко повністю видалити. Якщо не контролювати її ріст, з часом вона може пошкодити будівлю.

Пагони плюща міцно чіпляються за цегляну кладку та проникають у тріщини й щілини, через що конструкція може поступово слабшати. Крім того, густі зарості плюща можуть приваблювати шкідників і гризунів.