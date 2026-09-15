Для посадки краще обирати морозостійкі та райовані сорти, які встигнуть адаптуватися до настання холодів

Осінь добре підходить для оновлення саду: ґрунт у цей період ще зберігає тепло, а природної вологи зазвичай достатньо, щоб саджанці почали вкорінюватися. Проте висаджувати всі плодові дерева без розбору не варто.

Краще обирати морозостійкі та районовані сорти (тобто пристосовані до клімату й умов конкретного регіону), які встигнуть адаптуватися до настання холодів. ТСН розповідає, які плодові дерева можна посадити восени.

Плодові дерева, які можна посадити восени

Яблуня. Один із найкращих варіантів для осінньої посадки. Саджанці яблуні добре переносять прохолодну погоду, а якщо правильно обрати сорти, то швидко почнуть рости навесні. Для невеликої ділянки краще обирати компактні підщепи.

Груша. Вона також добре підходить для осінньої посадки. Для неї варто обрати сонячне місце без застою води. Особливо важливо купувати сорти, пристосовані до клімату вашого регіону.

Слива. Морозостійкі сорти сливи можна висаджувати восени. За належного догляду дерево може регулярно давати щедрий урожай.

Вишня. Обирайте морозостійкі сорти для посадки восени. Пам’ятайте, що дереву потрібно достатньо сонця, а ділянка не повинна бути заболоченою.

Алича. Ці дерева добре адаптуються за умови правильно підібраного місця та здорового саджанця.

Шовковиця. Її теж можна посадити восени, особливо якщо саджанець районований і встигне вкоренитися до стабільних морозів.

Як посадити дерево, щоб воно добре прижилося?

Потрібно орієнтуватися на місцеву погоду, залишаючи дереву час для укорінення до стійких морозів. Важливо також придбати здоровий саджанець без пошкодженого або пересушеного коріння.

Після посадки дерево необхідно добре полити, а пристовбурне коло – замульчувати. Молоді саджанці також бажано захистити від гризунів і сильних холодів.

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