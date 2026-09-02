Якщо на яблуці є коричнева, запала або м'яка ділянка, уважно огляньте її

Якщо під яблунею щодня з’являються нові плоди, хоча до повного достигання ще далеко, не варто одразу підживлювати дерево чи обробляти його препаратами. Спочатку огляньте кілька яблук, які вже опали. Їхній стан може підказати, чи проблема пов’язана зі шкідниками, хворобами, нестачею вологи або надмірною кількістю плодів. Більше про це пише «Субота».

Уважно огляньте впале яблуко

Найпростіше почати з самого плода. Якщо яблуко майже достигло, не має пошкоджень і виглядає здоровим, передчасне опадання може бути пов’язане з особливостями сорту або наближенням природного достигання.

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Інша ситуація, якщо на шкірці є отвір, бурі сліди, м’які ділянки або плід залишається маленьким і зеленим. Такі ознаки вже можуть вказувати на конкретну причину.

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Отвір у яблуці може вказувати на шкідника

Розріжте яблуко, якщо біля отвору помітні бурі крихти або сліди пошкодження. Усередині можна побачити хід, який веде до насіннєвої камери.

Так часто проявляється пошкодження яблуневою плодожеркою. Її гусінь прогризає плід, через що яблуко втрачає якість і може передчасно впасти.

У такому разі огляньте й інші плоди на дереві. Якщо подібні пошкодження повторюються на багатьох яблуках, проблему потрібно враховувати під час подальшого догляду за садом.

М'яка коричнева пляма – привід шукати гниль

Якщо на яблуці є коричнева, запала або м'яка ділянка, уважно огляньте її. Пошкоджені тканини можуть бути ознакою плодової гнилі.

Не залишайте такі плоди лежати під деревом. Регулярно збирайте падалицю та відокремлюйте хворі яблука від тих, які плануєте зберігати.

Водночас за одним плодом не завжди можна точно визначити, яке саме захворювання стало причиною проблеми. Для цього потрібно оцінювати й інші ознаки на плодах, листі та гілках.

Зелені яблука можуть свідчити про стрес

Особливо зверніть увагу на дрібні тверді яблука, які впали задовго до достигання. Якщо таких плодів багато, перевірте, чи не пересихав ґрунт упродовж літа.

Тривала спека та нестача води створюють для дерева стрес і можуть посилити передчасне опадання. Водночас надмірна кількість плодів також стає навантаженням для яблуні.

Якщо зав'язі сформувалося занадто багато, дерево може скидати частину врожаю, щоб витрачати ресурси на ті плоди, які здатне забезпечити поживними речовинами.

Згадайте, якою була погода

Сильний вітер здатен струшувати яблука, особливо коли вони вже наблизилися до достигання. На кількість падалиці також впливають тривала спека, посуха та різкі зміни погодних умов.

Подивіться, чи однаково падають яблука по всій кроні. Якщо значна частина плодів опинилася на землі після сильного вітру, причина може бути саме механічною.

Не обрізайте дерево радикально

Якщо яблуня почала скидати плоди наприкінці літа, не варто намагатися виправити ситуацію сильним обрізуванням. Надмірне видалення гілок і листя в цей період може створити для дерева додатковий стрес.

Краще спочатку визначити причину. Перевірте стан плодів, листя, ґрунту та крони, а вже потім вирішуйте, яких заходів потребує дерево.

Що робити з падалицею

Регулярно збирайте яблука, які впали на землю. Особливо важливо не залишати під деревом гнилі та пошкоджені плоди, оскільки вони можуть стати джерелом подальших проблем.

Майже стиглі яблука без ознак гнилі чи пошкодження переберіть окремо. Їх можна використати найближчим часом, не чекаючи повного достигання на дереві.