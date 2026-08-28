Не закопуйте опалі плоди безпосередньо біля плодових дерев і ягідних кущів

Опалі яблука та груші часто залишають просто лежати під деревами, вважаючи, що вони самостійно перегниють і стануть природним добривом. Проте падалиця може містити збудників хвороб і личинок шкідників, які залишаться в саду до наступного сезону. Тому опалі плоди краще регулярно збирати та правильно утилізувати. Як їх можна використати з користю для ділянки, пише «Сільський господар».

Чому не варто залишати падалицю під деревами

Опалі плоди швидко починають псуватися та приваблюють комах, гризунів та інших небажаних гостей. Ще більша проблема полягає в тому, що частина яблук і груш падає через ураження хворобами або пошкодження шкідниками.

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Якщо залишити такі плоди під деревами, збудники захворювань можуть зберегтися на ділянці та стати джерелом нового зараження наступного року. Личинки деяких шкідників також можуть залишатися в ґрунті, а з настанням нового сезону знову пошкоджувати плодові культури.

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Тому падалицю бажано збирати регулярно, не чекаючи, поки всі плоди почнуть гнити.

Компостування падалиці

Один із найзручніших способів утилізації опалих яблук і груш – додати їх до компосту. Фрукти є органічним матеріалом із високим вмістом вологи та добре доповнюють сухі компоненти компостної купи.

Для правильного компостування чергуйте шар падалиці із сухим листям, соломою, подрібненими гілками або іншими сухими рослинними рештками. Не залишайте велику кількість фруктів одним товстим шаром, адже це може призвести до надмірного зволоження та появи неприємного запаху.

Особливо важливо забезпечити достатнє нагрівання компостної маси. Висока температура та тривале дозрівання допомагають зменшити кількість життєздатних збудників хвороб і насіння небажаних рослин.

Плісняві та явно хворі плоди не варто просто розкидати по городу як добриво. Якщо додаєте їх до компосту, забезпечте правильне співвідношення вологих і сухих матеріалів та добре перемішуйте масу.

Закопування на городі

Здорову падалицю, яка впала через вітер або перестигання, можна використати безпосередньо на городі. Для цього опалі яблука та груші подрібніть і закопайте в ґрунт на майбутній грядці.

Викопайте траншею або лунки завглибшки приблизно 20–30 см, покладіть туди подрібнені плоди та повністю засипте їх землею. Органічна маса поступово розкладатиметься й збагачуватиме ґрунт.

Такий спосіб особливо доречний під майбутні грядки культур, які добре реагують на внесення органічних матеріалів. Водночас не використовуйте для цього плоди з явними ознаками гниття, плісняви або захворювань.

Де не варто закопувати падалицю

Не закопуйте опалі плоди безпосередньо біля плодових дерев і ягідних кущів. Особливо небажано залишати заражену падалицю поруч із рослинами, які можуть уражатися тими самими хворобами.

Також не варто просто присипати яблука чи груші тонким шаром землі. Якщо ви обрали закопування, органічні рештки мають опинитися достатньо глибоко та бути повністю вкриті ґрунтом.

Що робити з великою кількістю падалиці

Якщо опалих плодів дуже багато, не намагайтеся використати все одним способом. Здорові яблука та груші можна розділити: частину використати для компосту, а частину закопати на майбутніх грядках.

Плоди з явними ознаками хвороб або сильного ураження шкідниками краще не розкладати по городу. Їх можна додати до правильно сформованого компосту, якщо є умови для його повноцінного нагрівання та дозрівання, або скористатися іншим дозволеним способом утилізації рослинних решток.