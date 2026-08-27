Після завершення сезону не варто надовго залишати грядки повністю відкритими

Фітофтора є однією з найпоширеніших проблем під час вирощування томатів і картоплі. Якщо рослини були уражені, наприкінці сезону важливо не залишати на грядках хворе бадилля, опале листя та зіпсовані плоди. Що допоможе зменшити кількість джерел інфекції й підготувати ґрунт до наступного сезону, пишуть NV.

Ретельно приберіть рослинні залишки

Перш за все видаліть із грядок усі частини рослин, які мали ознаки захворювання. Не залишайте на землі бадилля томатів і картоплі, опале листя та плоди з плямами.

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По можливості приберіть і кореневу систему хворих рослин, адже заражені залишки можуть стати джерелом нових проблем у наступному сезоні. Не закладайте явно уражені рослини в компост, якщо немає впевненості, що під час компостування буде досягнуто умов, достатніх для знешкодження збудників.

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Особливо важливо не залишати рослинні рештки просто на грядці до весни. Ретельне прибирання значно зменшує кількість матеріалу, на якому можуть зберігатися збудники хвороб.

Посійте сидерати

Після очищення ділянки можна висіяти сидерати. Одним із варіантів є фацелія, яка швидко формує зелену масу та не належить до культур, уражених фітофторою.

Рослини прикривають поверхню ґрунту, допомагають зменшити його пересихання та після перегнивання стають джерелом органічної речовини. Крім того, зелений покрив не дає ґрунту залишатися оголеним до весни.

Якщо погода залишається теплою, зелену масу можна закласти в ґрунт до настання заморозків. Якщо часу для цього недостатньо, сидерат можна залишити на ділянці до весни, а потім прибрати або закласти в землю відповідно до стану рослин і ґрунту.

Чи варто використовувати триходерму

Для додаткового біологічного захисту ґрунту городники можуть застосовувати препарати на основі триходерми. Це корисні мікроскопічні гриби, які можуть конкурувати з деякими хвороботворними мікроорганізмами та підтримувати біологічну активність ґрунту.

Використовуйте такі препарати відповідно до інструкції виробника та враховуйте умови, необхідні для їхньої ефективної роботи. Не варто сприймати триходерму як засіб, який гарантовано повністю знищує збудник фітофторозу, адже результат залежить від багатьох чинників.

Якщо спеціального препарату немає, основну увагу приділіть санітарному прибиранню ділянки, сівозміні та підтриманню здорового ґрунтового середовища.

Не залишайте ґрунт без захисту

Після завершення сезону не варто надовго залишати грядки повністю відкритими. Рослинний покрив захищає поверхню від пересихання, вимивання поживних речовин і руйнівного впливу опадів.

Водночас важливо дотримуватися сівозміни та не висаджувати томати й картоплю на тому самому місці щороку. Чергування культур допомагає зменшити накопичення збудників хвороб і створює кращі умови для відновлення ґрунту.