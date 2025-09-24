Цей засіб зміцнює імунітет рослини

Фітофтора – один із найпідступніших ворогів на городі. Цей грибок здатен за короткий час знищити навіть найміцніші кущі помідорів, залишаючи власників ділянок без очікуваного врожаю. Особливо часто хвороба вражає рослини в період різких перепадів температур і підвищеної вологості. Як позбутися фітофтори без хімічних препаратів, пише ТСН.

Рецепт натурального засобу: лише два інгредієнти

Відомий домашній розчин для профілактики фітофторозу складається з лаврового листа та чаю каркаде. Це поєднання має сильні антисептичні та протигрибкові властивості.

Як приготувати настій:

Візьміть 10 сухих лаврових листків. Залийте їх 1 літром окропу. Додайте 1 чайну ложку каркаде. Накрийте кришкою та залиште настоюватись на 5 годин. Процідіть рідину та розбавте до 3 літрів чистої води.

Отриманим розчином обприскайте кущі помідорів двічі:

перше обприскування – до цвітіння;

друге – після цвітіння.

Цей засіб зміцнює імунітет рослини, знижує ризик ураження грибками і допомагає зберегти зелень та плоди здоровими до кінця сезону.