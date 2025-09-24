Захист помідорів без хімікатів: як лавровий лист і каркаде допоможуть позбутися фітофтори
Фітофтора – один із найпідступніших ворогів на городі. Цей грибок здатен за короткий час знищити навіть найміцніші кущі помідорів, залишаючи власників ділянок без очікуваного врожаю. Особливо часто хвороба вражає рослини в період різких перепадів температур і підвищеної вологості. Як позбутися фітофтори без хімічних препаратів, пише ТСН.
Рецепт натурального засобу: лише два інгредієнти
Відомий домашній розчин для профілактики фітофторозу складається з лаврового листа та чаю каркаде. Це поєднання має сильні антисептичні та протигрибкові властивості.
Як приготувати настій:
- Візьміть 10 сухих лаврових листків.
- Залийте їх 1 літром окропу.
- Додайте 1 чайну ложку каркаде.
- Накрийте кришкою та залиште настоюватись на 5 годин.
- Процідіть рідину та розбавте до 3 літрів чистої води.
Отриманим розчином обприскайте кущі помідорів двічі:
- перше обприскування – до цвітіння;
- друге – після цвітіння.
Цей засіб зміцнює імунітет рослини, знижує ризик ураження грибками і допомагає зберегти зелень та плоди здоровими до кінця сезону.