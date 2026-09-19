Немає лише одного правильного способу збору грибів

Під час грибного сезону суперечки про те, як саме краще збирати гриби – зрізати ножем чи викручувати з землі – не вщухають. ТСН розповідає, як правильно збирати гриби і що по-справжньому важливо під час тихого полювання.

Як правильно збирати гриби?

Гриби можна збирати різними способами, і єдиного правила щодо того, зрізати їх ножем чи викручувати, не існує. Якщо гриб має міцну ніжку й добре тримається в ґрунті, його можна обережно викрутити, злегка повертаючи навколо осі та витягуючи вгору. Після цього місце, де він ріс, бажано прикрити лісовою підстилкою.

Зрізання ножем також залишається практичним варіантом. Цей спосіб особливо зручний, коли гриби ростуть групою або їх складно дістати.

Твердження, що після зрізання грибниця обов’язково загине – міф. Гриб є лише плодовим тілом, а основна частина грибного організму – грибниця – розташована у ґрунті або в іншому субстраті. І саме вона продовжує існувати після того, як гриб зірвали чи зрізали.

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Чому не потрібно виривати гриби разом із землею?

Найбільше шкоди можна завдати не самим способом відокремлення гриба, а грубим поводженням із місцем його росту. Якщо разом із ніжкою виривається великий шматок ґрунту, моху або лісової підстилки, порушується структура середовища, у якому живе грибниця.

Тому не слід розгрібати землю навколо кожного гриба палицею чи спеціально розкопувати ділянку, намагаючись знайти більше грибів. А після збирання місце бажано прикрити листям або хвоєю.