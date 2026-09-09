Для такого способу використовуйте лише здорові, тверді бульби без плям, пошкоджень і ознак хвороб

Картоплю зазвичай висаджують навесні, але існує незвичайний спосіб отримати ранній урожай за допомогою осінньої посадки. У вересні бульби ще можна закласти в ґрунт, щоб вони перезимували та почали розвиватися після потепління. Такий підхід потребує правильного вибору місця, глибини посадки та надійного укриття. Як садити картоплю за ірландським методом, пише Deccoria.

Як посадити картоплю у вересні

Для осінньої посадки оберіть сонячну ділянку з родючим і добре дренованим ґрунтом. Не використовуйте місця, де після дощів або танення снігу застоюється вода, оскільки надмірна вологість може призвести до загнивання бульб.

Підготуйте борозни або лунки завглибшки близько 20 сантиметрів. Розкладіть здорові бульби на відстані приблизно 20 сантиметрів одна від одної, засипте їх ґрунтом і сформуйте гребені.

Після посадки накрийте грядку товстим шаром сухого листя або соломи. Таке укриття допоможе зменшити промерзання ґрунту, захистити бульби від різких температурних коливань і водночас зберегти вологу.

Навесні, коли ґрунт достатньо прогріється, обережно приберіть частину укривного матеріалу. Він більше не буде потрібен у такій кількості, а картопля зможе продовжити активний ріст.

Чому осіння посадка може дати ранній урожай

Головна перевага цього способу полягає в тому, що бульби вже перебувають у ґрунті до настання весни. За сприятливих умов вони можуть швидше почати розвиватися після потепління, тому перший урожай можна отримати раніше, ніж після традиційної весняної посадки.

Однак результат залежить від погоди та стану посадкового матеріалу. Якщо зима буде надто холодною або ґрунт промерзатиме на значну глибину, бульби можуть пошкодитися.

Яку картоплю обрати для посадки

Для такого способу використовуйте лише здорові, тверді бульби без плям, пошкоджень і ознак хвороб. Якість посадкового матеріалу має особливе значення, адже картоплі доведеться пережити зиму в ґрунті.

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Якщо спеціальної насіннєвої картоплі у вересні немає, можна використати бульби з власного врожаю. Вибирайте лише ті, які добре збереглися та не мають жодних ознак ураження.

Перевагу варто віддавати сортам, які швидко рушають у ріст після настання теплої погоди. За сприятливих умов ранні сорти можуть сформувати врожай приблизно через 70 днів після початку активної вегетації.