Осінь підходить і для розмноження лаванди поділом куща

Лаванду необов’язково пересаджувати лише навесні. За сприятливої погоди цю роботу можна провести восени, коли ґрунт достатньо вологий, а спека вже минула. Водночас важливо правильно вибрати місце, підготувати ґрунт і не затягувати з пересаджуванням до стійких морозів. Про основні правила пересадки пише «Сім’я і дім».

Коли пересаджувати лаванду восени

Осінню пересадку лаванди можна проводити з вересня до середини листопада. Водночас орієнтуватися варто не лише на календар, а й на погоду.

Найкраще дочекатися прохолоднішого періоду з вологим ґрунтом. Спекотна погода для пересаджування не підходить. Також не варто відкладати роботу до перших стійких заморозків.

Якщо плануєте не лише пересадити, а й поділити кущ, зробіть це за кілька тижнів до настання морозів. За цей час рослина має встигнути вкоренитися на новому місці.

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Як підготувати місце для лаванди

Для лаванди вибирайте добре освітлену ділянку, де немає затінення від дерев або будівель. Рослина не любить застою води, тому на ділянках із близьким заляганням ґрунтових вод краще створити підняту клумбу або грядку.

Ґрунт має бути легким, пухким і добре пропускати воду. Перед пересаджуванням очистьте ділянку від бур’янів, перекопайте землю та розпушіть верхній шар.

У ґрунт можна додати компост і мінеральні добрива з фосфором, азотом та калієм.

Як пересадити лаванду восени

Перед початком роботи підготуйте нове місце та необхідні матеріали. Між кущами залишайте приблизно 60–70 см, щоб рослинам вистачало простору для розвитку.

Підготуйте ямки діаметром і глибиною близько 15 см. У кожну додайте по 20–25 г суперфосфату та сульфату калію.

На дно ямки покладіть суміш листової землі, піску та компосту. Обережно викопайте кущ, намагаючись якомога менше пошкодити коріння, перенесіть його на нове місце та засипте землею.

Після посадки полийте рослину теплою водою. Ґрунт навколо куща замульчуйте свіжоскошеною травою або соломою, щоб зберегти вологу та стримати ріст бур’янів.

Як поділити кущ лаванди

Осінь підходить і для розмноження лаванди поділом куща. Для цього обережно підкопайте рослину та огляньте кореневу систему.

Молоді частини куща можна відокремити руками. Якщо коріння переплелося, скористайтеся секатором. Головне, щоб кожна відокремлена частина мала власну кореневу систему.

Після поділу одразу висадіть молоді кущики на підготовлене місце. Добре полийте їх і замульчуйте ґрунт.

Такий спосіб дає змогу отримати кілька нових рослин з одного дорослого куща. Восени ґрунт зазвичай достатньо вологий, тому після пересаджування рослинам легше адаптуватися.