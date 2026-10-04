Як очистити кеш на Iphone: прості способи звільнити пам’ять
Якщо iPhone почав повільніше працювати або на ньому бракує вільного місця, варто перевірити, скільки пам’яті займають тимчасові файли. Кеш допомагає сайтам і застосункам швидше завантажуватися, однак із часом у сховищі може накопичуватися забагато таких файлів. SlashGear розповідає, як очистити кеш на iPhone.
У вашого телефона є два типи кешу:
- Кеш браузера (Safari або Chrome) – дані сайтів, які допомагають сторінкам швидше завантажуватися під час відвідування.
- Кеш застосунків – тимчасові файли, включно із зображеннями, відео та налаштуваннями.
Як очищати кеш браузера на Iphone?
Щоб очистити кеш Safari:
- Відкрийте застосунок «Налаштування».
- Прокрутіть униз і натисніть на Safari.
- Знову прокрутіть униз і натисніть «Очистити історію та дані сайтів».
- Натисніть «Очистити історію» внизу екрана.
Якщо ви хочете видалити дані окремих сайтів, перейдіть у Налаштування → Safari → Додатково → Дані сайтів. Натисніть «Видалити всі дані сайтів» і підтвердьте вибір. Якщо ви використовуєте Chrome, процес буде трохи відрізнятися:Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- Відкрийте Chrome на своєму iPhone.
- Натисніть кнопку меню з трьома крапками внизу екрана.
- Натисніть «Налаштування» → «Приватність та безпека» → «Видалити дані вебперегляду».
- Виберіть «Часовий діапазон».
- Натисніть «Дані вебперегляду», щоб вибрати, що саме ви хочете видалити, а потім натисніть «Підтвердити».
- Натисніть «Видалити дані».
Як очищати кеш застосунків на Iphone?
Застосунки можуть не тільки розряджати батарею, а й уповільнювати роботу самого телефона. В iOS немає спеціальної кнопки «Очистити кеш» для додатків, тому в більшості випадків вам доведеться зайти в налаштування пам’яті iPhone та керувати застосунками по одному.
Є кілька способів зробити це. Якщо у налаштуваннях програми є опція очищення кешу, ви можете скористуватися нею. Якщо у програмі немає цієї опції, вам доведеться видалити її та перевстановити, щоб очистити кеш.
Виконайте такі кроки, щоб очистити кеш додатка:
- Відкрийте додаток «Налаштування» на вашому iPhone.
- Натисніть «Загальні».
- Натисніть «Сховище iPhone».
- Прокрутіть список додатків, доки не знайдете той, кеш якого ви хочете очистити.
- Натисніть «Вивантажити додаток», щоб видалити його, але зберегти його документи та дані
- Натисніть «Видалити додаток», якщо хочете видалити все, включаючи дані кешу.
- Перевстановіть додаток із App Store.