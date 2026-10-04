З часом у сховищі може накопичуватися забагато файлів

Якщо iPhone почав повільніше працювати або на ньому бракує вільного місця, варто перевірити, скільки пам’яті займають тимчасові файли. Кеш допомагає сайтам і застосункам швидше завантажуватися, однак із часом у сховищі може накопичуватися забагато таких файлів. SlashGear розповідає, як очистити кеш на iPhone.

У вашого телефона є два типи кешу:

Кеш браузера (Safari або Chrome) – дані сайтів, які допомагають сторінкам швидше завантажуватися під час відвідування. Кеш застосунків – тимчасові файли, включно із зображеннями, відео та налаштуваннями.

Як очищати кеш браузера на Iphone?

Щоб очистити кеш Safari:

Відкрийте застосунок «Налаштування». Прокрутіть униз і натисніть на Safari. Знову прокрутіть униз і натисніть «Очистити історію та дані сайтів». Натисніть «Очистити історію» внизу екрана.

Якщо ви хочете видалити дані окремих сайтів, перейдіть у Налаштування → Safari → Додатково → Дані сайтів. Натисніть «Видалити всі дані сайтів» і підтвердьте вибір. Якщо ви використовуєте Chrome, процес буде трохи відрізнятися:

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Відкрийте Chrome на своєму iPhone. Натисніть кнопку меню з трьома крапками внизу екрана. Натисніть «Налаштування» → «Приватність та безпека» → «Видалити дані вебперегляду». Виберіть «Часовий діапазон». Натисніть «Дані вебперегляду», щоб вибрати, що саме ви хочете видалити, а потім натисніть «Підтвердити». Натисніть «Видалити дані».

Як очищати кеш застосунків на Iphone?

Застосунки можуть не тільки розряджати батарею, а й уповільнювати роботу самого телефона. В iOS немає спеціальної кнопки «Очистити кеш» для додатків, тому в більшості випадків вам доведеться зайти в налаштування пам’яті iPhone та керувати застосунками по одному.

Є кілька способів зробити це. Якщо у налаштуваннях програми є опція очищення кешу, ви можете скористуватися нею. Якщо у програмі немає цієї опції, вам доведеться видалити її та перевстановити, щоб очистити кеш.

Виконайте такі кроки, щоб очистити кеш додатка: