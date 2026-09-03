Якщо картоплю вже викопали, а часу для нового врожаю мало, не обов’язково залишати грядку голою

Після збирання картоплі грядку не варто залишати без уваги. За сезон культура забирає з ґрунту чимало поживних речовин, а на ділянці можуть залишатися рослинні рештки та збудники хвороб. Правильно підібрані наступники допоможуть поступово відновити родючість землі та підготувати її до нового сезону, пише Zemelka.

Вибір залежить від того, коли звільнилася грядка. Якщо картоплю викопали рано, можна встигнути отримати ще один урожай зелені або швидкорослих овочів. Якщо ж сезон уже добігає кінця, краще посіяти сидерати, які захистять ґрунт і стануть джерелом органічної речовини.

Чому не варто одразу повертати картоплю

Картопля, томати, перець і баклажани належать до однієї родини, тому мають багато спільних хвороб і шкідників. Якщо кілька років поспіль вирощувати їх на одному місці, збудники захворювань і шкідники можуть накопичуватися в ґрунті.

Особливо небажано повертати на грядку картоплю відразу після її збирання. Краще чергувати культури, які мають інші вимоги до живлення та не належать до пасльонових.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Таке чергування називають сівозміною. Воно допомагає зменшити ризик поширення хвороб, рівномірніше використовувати поживні речовини та не виснажувати землю одними й тими самими культурами.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Бобові допоможуть підготувати землю

Одними з найкращих наступників картоплі вважають горох, квасолю та інші бобові. На їхньому корінні живуть бактерії, здатні зв’язувати атмосферний азот і переводити його у сполуки, доступні рослинам.

Горох можна вирощувати як наступну культуру, якщо після збирання картоплі ще залишається достатньо часу до холодів. Водночас варто враховувати строки достигання конкретного сорту та погодні умови.

Бобові також мають іншу перевагу: їхня коренева система сприяє підтриманню пухкої структури ґрунту. Після завершення вирощування рослинні рештки можна використати для компостування.

Сидерати – найкращий варіант для осені

Якщо картоплю вже викопали, а часу для нового врожаю мало, не обов’язково залишати грядку голою. Її можна засіяти сидератами.

Для цього використовують гірчицю, фацелію, овес, жито, вику та інші культури. Вони швидко формують зелену масу, захищають поверхню землі від пересихання та ерозії, а після скошування стають додатковим джерелом органічної речовини.

Гірчицю часто обирають для післякартопляних грядок завдяки швидкому росту. Фацелія також добре підходить для сівозміни, оскільки не належить до пасльонових.

Сидерати важливо не перерощувати. Зелену масу краще скосити до активного цвітіння та залишити на грядці або неглибоко загорнути в ґрунт.

Що можна посадити для другого врожаю

Якщо картоплю викопали влітку, на звільненій ділянці ще можна отримати додатковий урожай.

Для повторного посіву підходять редиска, салат, шпинат, кріп та інша зелень. За сприятливої погоди вони швидко формують урожай і не потребують тривалого періоду вегетації.

Перед повторною посадкою грядку варто очистити від рослинних решток, розпушити ґрунт і за потреби внести компост. Особливо це актуально, якщо земля після картоплі виглядає виснаженою.

Водночас не варто намагатися вирощувати другу культуру будь-якою ціною. Якщо до холодів залишається мало часу, сидерати будуть практичнішим вибором.

Коренеплоди теж можна вирощувати після картоплі

Морква, буряк, редиска та інші коренеплоди не належать до пасльонових, тому їх можна включати до сівозміни після картоплі.

Однак для деяких із них краще планувати посадку вже наступного сезону. Наприклад, моркві та буряку потрібен триваліший період для формування повноцінного врожаю.

Перед весняною посадкою достатньо підготувати грядку, розпушити її та за потреби внести органічні добрива. Надмірне внесення свіжої органіки небажане, оскільки воно може негативно вплинути на якість коренеплодів.

Чи можна садити цибулю та часник

Цибуля і часник також можуть бути частиною сівозміни після картоплі. Вони не належать до пасльонових і мають інші вимоги до поживних речовин.

Озимий часник можна висаджувати восени, якщо ґрунт і погодні умови дозволяють провести посадку в рекомендовані для конкретного регіону строки.

Перед цим потрібно прибрати з грядки картоплиння та інші рослинні рештки. Якщо рослини на попередній культурі хворіли, особливо важливо не залишати заражений матеріал на ділянці.

Що робити з грядкою після картоплі

Після збирання врожаю спочатку приберіть бадилля та залишки бульб. Потім огляньте ґрунт і видаліть картоплини, які залишилися після викопування.

Якщо грядка звільнилася в серпні або на початку вересня, посійте сидерати. Якщо часу до холодів достатньо, можна обрати швидкорослу зелень або іншу культуру для повторного врожаю.

Не варто залишати землю повністю оголеною на всю осінь. Рослинний покрив захищає верхній шар ґрунту від вимивання та допомагає підтримувати його структуру.

Які культури краще не садити

Найгірший варіант після картоплі – знову висаджувати картоплю або інші пасльонові. До цієї родини належать томати, перець і баклажани.

Особливо небажано робити так на ділянках, де картопля хворіла. Збудники захворювань можуть залишатися на рослинних рештках і в ґрунті та створювати проблеми для наступних пасльонових культур.

Тому навіть на невеликій ділянці варто хоча б частково дотримуватися сівозміни. Якщо повністю змінити місце вирощування неможливо, допомогти можуть сидерати та внесення органічної речовини.