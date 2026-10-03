Під час осіннього збору потрібно бути особливо уважними

Жовтень вважається активним періодом осіннього грибного сезону. У цей час у лісах можна зустріти білі гриби, підберезники, підосичники, лисички, маслюки, рижики, опеньки та інші види. Водночас грибникам важливо знати, під якими деревами шукати певні гриби, та вміти відрізняти їстівні види від небезпечних двійників. Про це пише Blik.

Перед походом до лісу також обов’язково перевіряйте актуальні обмеження для конкретної території. В умовах воєнного стану відвідування деяких лісових масивів може бути заборонене через мінну небезпеку.

Які гриби шукати під соснами

У соснових лісах восени можна зустріти маслюки, рижики, боровики та зеленушки.

Маслюки часто ростуть у молодих соснових посадках, на сонячних узліссях і в покинутих розсадниках. Соснові рижики можна шукати на межі сосняку та відкритих ділянок.

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Соснові білі гриби трапляються у старих борах на піщаних ґрунтах, вкритих мохом. Зеленушки з’являються ближче до середини жовтня та можуть рости до заморозків під сосновою хвоєю.

Що росте під ялинами та смереками

У вологих хвойних лісах можна шукати ялинові білі та польські гриби.

Білі гриби ростуть у середньовікових ялинниках, зокрема в Карпатах та на Поліссі. Польські гриби часто трапляються біля старих ялинових коренів і на мохових ділянках.

Під час пошуку варто уважно оглядати ґрунт і простір навколо дерев, адже гриби можуть ховатися серед моху та хвойної підстилки.

Де шукати гриби під березами

Березові ліси восени можуть порадувати підберезниками, білими грибами та груздями.

Підберезники часто ростуть групами на узліссях, у перелісках і вологих низинах. Білі грузді ховаються під опалим листям, тому під час пошуку доводиться уважно оглядати землю.

Березові білі гриби можна впізнати за світлими капелюшками.

Які гриби ростуть під осиками та дубами

Під осиками найчастіше шукають підосичники. Завдяки яскравим помаранчевим або червоним капелюшкам вони добре помітні серед осінньої трави.

У старих і добре прогрітих дібровах можна зустріти дубові білі гриби. Лисички у жовтні також ростуть великими групами, зокрема у букових і дубових лісах.

Де шукати опеньки та гливи

Осінні опеньки відрізняються від багатьох інших грибів тим, що ростуть переважно на деревині. Їх варто шукати на старих вирубках, біля повалених беріз та осик, а також на пнях.

Гливи теж ростуть на деревині – живих або мертвих стовбурах листяних дерев. Вони можуть утворювати великі багатоярусні групи та витримувати перші заморозки.

Календар грибника на жовтень

1–10 жовтня – час для пошуку білих грибів, підосичників, маслюків і лисичок, особливо на сонячних узліссях.

11–20 жовтня – період активного пошуку осінніх опеньків, рижиків і польських грибів на вирубках, біля пнів та у мохових низинах.

21–31 жовтня – можна вирушати за холодостійкими гливами, зеленушками, рядовками та зимовими опеньками у хвойні ліси.

Як не сплутати їстівні гриби з небезпечними

Під час осіннього збору потрібно бути особливо уважними. Погода та висока вологість можуть змінювати зовнішній вигляд грибів, тому орієнтуватися лише на колір капелюшка не варто.

Їстівний осінній опеньок має темні лусочки на капелюшку та біле кільце на ніжці. У несправжнього опенька кільця немає, а капелюшок зазвичай має яскравіше забарвлення.

Жовчний гриб можна сплутати з білим або польським. Для нього характерні рожевий трубчастий шар під капелюшком і сітчастий малюнок на ніжці.

Особливо небезпечною є бліда поганка. Вона має білі пластинки, потовщення біля основи ніжки та вольву. Якщо є найменші сумніви щодо виду гриба, його не варто класти до кошика.