Такий спосіб дає змогу зберегти вигляд вимощеного майданчика

Ще донедавна власники будинків намагалися вимощувати бруківкою якомога більшу частину подвір’я. Таке покриття зручне в догляді, не потребує регулярного косіння трави та допомагає уникнути бруду після дощу. Проте суцільні тверді поверхні мають недолік: вони не пропускають воду, через що під час сильних опадів збільшується навантаження на зливову каналізацію. Тому дедалі частіше частину бруківки замінюють водопроникними матеріалами, зокрема газонними решітками. Більше про це пише Kerteszked.

Чому варто звернути увагу на водопроникне покриття

Коли дощова вода потрапляє на бетон, асфальт або щільно укладену бруківку, вона не просочується в землю, а стікає поверхнею до каналізаційних систем. Через велику кількість твердого покриття обсяг таких стоків може суттєво збільшуватися, а під час сильних злив каналізація не завжди справляється з навантаженням.

Водопроникні матеріали дають змогу дощовій воді проходити крізь покриття та поступово потрапляти в ґрунт. Це допомагає зменшити кількість поверхневого стоку, підтримувати природний водний баланс і створювати сприятливіші умови для рослин. Зелені ділянки також менше нагріваються на сонці, ніж суцільні тверді поверхні, тому можуть сприяти охолодженню подвір’я та навколишнього простору.

Які покриття можуть замінити бруківку

Один із найдоступніших варіантів – звичайний гравій. Він пропускає воду та підходить для доріжок, майданчиків і окремих зон подвір’я. Однак для зручного користування важливо правильно підготувати основу, а також періодично вирівнювати поверхню й прибирати бур’яни.

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Ще один варіант – спеціальна тротуарна плитка з проміжками між елементами. Якщо укласти її на правильно підготовлену основу зі щебеню, вода зможе просочуватися крізь шви. Так майданчик зберігає вигляд звичайного мощення й водночас пропускає дощову воду.

Окремої уваги заслуговує газонна решітка. Це комірчаста конструкція з бетону або переробленого пластику, яку заповнюють ґрунтом із травою або гравієм. Вона утримує поверхню та допомагає розподіляти навантаження, тому за правильної основи нею можна облаштовувати навіть майданчики для автомобілів.

Де газонна решітка не підійде

Попри практичність, таке покриття підходить не для кожної ділянки. Наприклад, у густій тіні біля високих стін або під великими деревами трава може погано приживатися та поступово зникати. У таких місцях доцільніше заповнювати комірки гравієм.

Не найкращий вибір це й для місць, де автомобіль постійно стоїть в одній точці. Під колесами трава може витоптуватися, а під авто через нестачу сонячного світла – жовтіти. Якщо майданчик використовують для тривалого паркування, варто розглянути заповнення комірок гравієм або інший тип водопроникного покриття.

Проблеми можуть виникнути й на щільному глинистому ґрунті, який погано пропускає воду. Якщо не облаштувати належний дренаж і правильно підготувати основу, опади затримуватимуться під решіткою. Тому перед монтажем потрібно оцінити властивості ґрунту та особливості водовідведення на ділянці.