Під час вибору огорожі варто враховувати її довговічність, зовнішній вигляд і потребу в догляді

Під час облаштування ділянки власники будинків дедалі частіше звертають увагу не лише на вартість паркану, а й на його зовнішній вигляд, довговічність і потребу в догляді. Суцільна огорожа з профнастилу підходить тим, хто хоче закрити подвір’я від сторонніх поглядів, проте є й інші варіанти. Про них пише УНІАН.

Який паркан найпростіший

Одним із найдоступніших варіантів залишається сітка-рабиця. Її натягують між опорними стовпами або встановлюють у металевих рамах. Така огорожа не потребує масивного заповнення, пропускає сонячне світло й не створює суцільної тіні на ділянці. Проте є суттєвий недолік: крізь сітку добре видно все, що відбувається на території.

Щоб зробити огорожу менш прозорою, можна використати затінювальну сітку. Вона частково закриває подвір’я від сторонніх поглядів і сонця, але її ефективність залежить від щільності матеріалу. Для тимчасового оформлення іноді використовують маскувальні сітки або спеціальне полотно. Водночас такі матеріали варто надійно закріплювати, адже під час сильного вітру вони створюють додаткове навантаження на опори.

Ще один спосіб зробити рабицю привабливішою – висадити вздовж неї виткі рослини. З часом вони утворять зелену стіну, яка приховуватиме подвір’я та прикрашатиме ділянку. Однак для такого рішення потрібен час, а рослини доведеться доглядати й періодично обрізати.

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Дерев’яний паркан: гарний вигляд, але більше догляду

Деревина залишається популярним матеріалом завдяки природній фактурі й тому, що добре поєднується з різними стилями будинків. З неї можна зробити як невисоку декоративну огорожу, так і щільний паркан, що забезпечує приватність.

Перевага дерева полягає в можливості замінити окремі пошкоджені дошки без демонтажу всієї конструкції. Проте матеріал потребує захисту від вологи, сонця, грибків і шкідників. Щоб продовжити термін служби, деревину обробляють відповідними засобами, а захисне покриття періодично оновлюють.

Металевий штакетник: компроміс між приватністю та відкритістю

Металевий штакетник – один із варіантів для тих, хто хоче отримати акуратну огорожу без суцільної стіни навколо будинку. Він складається з окремих вертикальних планок, які кріплять до поперечних напрямних. Залежно від відстані між ними паркан може бути більш відкритим або щільним.

Металеві планки із захисним покриттям не потрібно щороку фарбувати, як звичайну деревину. Водночас довговічність залежить від якості металу, покриття, кріплень і правильності монтажу.

Металевий штакетник підійде власникам, які хочуть поєднати охайний вигляд, відносно простий догляд і можливість регулювати рівень відкритості огорожі.

Полікарбонат: коли важливі легкість і захист від сторонніх поглядів

Полікарбонатні огорожі можуть бути альтернативою металевим конструкціям, особливо якщо потрібне суцільне заповнення без використання важких матеріалів. Полікарбонат має невелику вагу, пропонується в різних кольорах і може пропускати світло залежно від типу та прозорості листів.

Водночас не варто вважати його універсальним засобом шумоізоляції. Суцільна огорожа за певних умов може частково послаблювати вуличний шум, але результат залежить від висоти, герметичності, конструкції та розташування паркану. Тонкі листи самі по собі не гарантують ефективного захисту від звуків дороги.

Перед купівлею потрібно перевірити стійкість матеріалу до ультрафіолету, ударів і погодних умов. Також слід правильно передбачити кріплення та температурне розширення листів. Важливо враховувати й зовнішній вигляд: полікарбонат пасує не до кожного будинку, тому варто заздалегідь оцінити, як він поєднуватиметься з фасадом і ландшафтом.

Габіони: масивна огорожа з каменю

Габіони – це металеві сітчасті конструкції, заповнені камінням. Вони мають виразну фактуру й добре поєднуються із сучасним ландшафтним дизайном, натуральним каменем і деревом. Таку огорожу можна використовувати по всьому периметру ділянки або лише для окремих зон.

Головна перевага габіонів – міцність і відносно невибагливий догляд за правильно спроєктованої конструкції. Але перед використанням потрібно переконатися, що матеріал підходить за розміром і властивостями для конкретної конструкції. Для високих або довгих огорож особливо важливі стійка основа та правильний розрахунок навантаження.

Габіони найкраще пасують до просторих ділянок. На невеликій території доцільно використовувати їх локально, наприклад, біля входу або вздовж окремої частини подвір’я.