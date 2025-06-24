Ріпакова міль нищить поля: як вберегти урожай від шкідників
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Капустяна (ріпакова) міль – небезпечний шкідник, який щороку завдає суттєвих збитків посівам ріпаку в Україні. Її швидкий життєвий цикл, здатність до адаптації та стійкість до інсектицидів ускладнюють ефективний захист культури. Своєчасне виявлення та правильна система захисту є критичними факторами у боротьбі з цим шкідником. Аgronom пише про дієві методи контролю капустяної молі, порогові значення для обробки та підходи до інтегрованого захисту.
Моніторинг полів:
перевірки полів слід проводити з кінця червня не рідше, ніж кожні три дні;
основні спалахи припадають на середину липня, коли чисельність личинок може стрімко зростати.
Обприскування:
при високому ризику – два рази за тиждень (5-7 діб), щоб вразити як личинки, так і яйця;
дотримуйтесь інтервалів: останнє обприскування перед збиранням має чітку часову межу.
Біологічна ефективність:
кілька природних ворогів капустяної молі допомагають: трихограма, паразитичні оси (Diadegma, Apanteles), хижі клопи, павуки, жучки;
біопрепарти на основі Bacillus thuringiensis (Bt) можуть бути ефективними, особливо при слабкій інсоляції (в сутінках).
Резистентність до інсектицидів:
шкідник часто проявляє стійкість до старих препаратів (піретроїди, органофосфати);
чергуйте класи інсектицидів, щоб уникнути резистентності.
Моніторинг після обробки:
через 3-5 днів після обприскування оцініть кількість личинок;
якщо переважають маленькі (нові) – потрібен контроль другого обприскування, великі – сигнал про можливу стійкість засобу.
Переваги інтегрованого підходу:
регулярний моніторинг, чітке дотримання порогів і стратегічна обробка – ключ до захисту без перевитрат;
комплексний захист з використанням біологических агентів і чергування хімічних засобів забезпечить стабільну продуктивність та мінімальні втрати урожаю.