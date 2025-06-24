Капустяна (ріпакова) міль – небезпечний шкідник, який щороку завдає суттєвих збитків посівам ріпаку в Україні. Її швидкий життєвий цикл, здатність до адаптації та стійкість до інсектицидів ускладнюють ефективний захист культури. Своєчасне виявлення та правильна система захисту є критичними факторами у боротьбі з цим шкідником. Аgronom пише про дієві методи контролю капустяної молі, порогові значення для обробки та підходи до інтегрованого захисту.

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