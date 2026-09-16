Для осіннього поливу краще обирати ранок

З приходом прохолодної погоди потреба рослин у воді змінюється, але це не означає, що про полив можна одразу забути. У вересні багато культур ще продовжують рости й плодоносити, а деякі грядки можуть залишатися сухими навіть після кількох прохолодних днів. Як правильно поливати грядки зараз, пише «Liза.uа».

Не поливайте грядки за розкладом

Влітку рослини можуть потребувати значно більше води через спеку та швидке випаровування. Восени ситуація змінюється: прохолодне повітря і часті опади допомагають довше зберігати вологу в землі.

Перед поливом перевірте прогноз погоди та зважте на кількість опадів за останні дні. Якщо дощ пройшов недавно, додаткова вода може бути зайвою.

Перевіряйте ґрунт не лише зверху

Суха поверхня землі ще не означає, що рослинам бракує води. Волога може зберігатися на глибині, де її використовує коренева система.

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Щоб перевірити стан грядки, обережно розпушіть невелику ділянку або зробіть неглибоку ямку. Якщо ґрунт усередині вологий і не розсипається відразу, з поливом краще зачекати. Якщо ж земля суха на кілька сантиметрів углиб, а опадів найближчим часом не очікується, грядку можна полити.

Поливайте культури, які ще ростуть

У вересні на городі залишається чимало рослин, які продовжують активно розвиватися. Пізня капуста, броколі, листова зелень та інші осінні культури потребують вологи до завершення свого росту.

Не забувайте також про огірки й помідори, якщо вони ще формують плоди. За сухої погоди таким рослинам може знадобитися додатковий полив.

Порожні грядки можна не поливати

Якщо з ділянки вже зібрали врожай картоплі, цибулі чи іншої культури, регулярно зволожувати порожню грядку немає потреби. Винятком є ситуація, коли ви плануєте найближчим часом посіяти сидерати або інші осінні культури.

У такому разі орієнтуйтеся на вимоги рослин і стан ґрунту. Для проростання насіння потрібна достатня кількість вологи, тому пересушену землю перед посівом варто зволожити.

Враховуйте тип ґрунту

Одна й та сама кількість води поводиться в різному ґрунті по-різному. Важкі суглинки та чорноземи здатні довго утримувати вологу, тому після дощу їм часто не потрібне додаткове зволоження.

Піщаний ґрунт, навпаки, легко пропускає воду в нижні шари та швидко пересихає. Якщо осінь суха, рослини на таких грядках можуть потребувати частішого поливу.

Поливайте вранці та не змочуйте листя

Для осіннього поливу краще обирати ранок. У цей час вода поступово вбиратиметься в ґрунт протягом дня, а зайва волога на поверхні рослин встигне висохнути.

Спрямовуйте воду безпосередньо до землі, а не розбризкуйте її по листю. Прохолодні ночі та тривале збереження вологи на листкових пластинах створюють сприятливі умови для розвитку грибкових хвороб.

Вчасно припиняйте полив

Універсальної календарної дати, коли потрібно повністю відмовитися від поливу городу, немає. Орієнтуйтеся на погоду, стан ґрунту та культури, які ще залишилися на грядках.

Якщо вересень дощовий, додаткове зволоження більшості грядок може взагалі не знадобитися. За тривалої сухої погоди рослини, які продовжують рости, навпаки потрібно поливати за потреби.

Коли температура стабільно знижується, рослинність припиняє активний ріст, а ґрунт починає промерзати, регулярний полив городу вже не потрібен.