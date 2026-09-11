Обрізка – простий процес, який займає лише кілька хвилин

Регулярне видалення пожовклого листя та відцвілих квітів допомагає спатифілуму зберігати гарний вигляд. Обрізати рослину можна в будь-яку пору року, а сама процедура займає всього кілька хвилин. Martha Stewart розповідає, як правильно обрізати спатифілум.

Як правильно обрізати спатифілум?

Це простий процес, який займає небагато часу.

Простерилізуйте секатор: протріть його спиртом, щоб запобігти поширенню грибкових захворювань на рослину. Видаляйте відцвілі квіти: коли білі квіти починають втрачати колір або в’янути, за допомогою секатора обріжте квітконос аж до самої основи. Видаляйте пожовкле листя: з часом окремі листки можуть жовтіти та в’янути. У такому разі зріжте їх секатором якомога ближче до стебла. Якщо підсохли лише кінчики, видаліть тільки пошкоджені частини, не зачіпаючи здорову зелену тканину.

Ознаки того, що спатифілум потрібно обрізати

Зазвичай спатифілум не потребує корекційної обрізки. Натомість цей процес пов’язаний швидше з зовнішнім виглядом. З огляду на це, жовті листки та зів’ялі квіти є найпоширенішими ознаками того, що настав час обрізати рослину.