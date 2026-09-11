Деяким рослинам вереснева обрізка може завдати додаткового стресу перед холодами

З настанням осені сад поступово готується до періоду спокою, тому не всі рослини потребують обрізки саме зараз. Деякі кущі вже заклали бруньки для наступного сезону, а після видалення пагонів можуть втратити частину майбутнього цвітіння. Іншим рослинам вереснева обрізка може завдати додаткового стресу перед холодами. Тому перед роботою із секатором варто з’ясувати, чи справді конкретній культурі потрібне втручання, пише Martha Stewart.

Троянди

Якщо троянди продовжують цвісти, не поспішайте обрізати їх лише через похолодання. У вересні рослини ще можуть накопичувати поживні речовини та поступово готуватися до зимового періоду.

Сильне осіннє обрізування може оголити свіжі зрізи перед холодами, що зробить кущ більш вразливим. Тому до повноцінної обрізки краще переходити у відповідний для конкретного виду троянд період, а восени обмежитися видаленням пошкоджених або хворих частин, якщо це необхідно.

Азалії

Азалії не варто обрізати у вересні, особливо якщо йдеться про кущі, які формують бруньки для цвітіння наступного року. Надмірне обрізання в цей час може позбавити рослину частини майбутніх квітів.

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Якщо кущ потребує формування, краще провести цю роботу після завершення цвітіння, коли вже зрозуміло, які пагони можна видалити без шкоди для майбутнього сезону.

Соняшники

Відмерлі соняшники восени можуть здаватися зайвими на клумбі, але не поспішайте зрізати їх одразу. Коли насіння дозріває, воно стає природним кормом для багатьох птахів.

Крім того, сухі суцвіття та стебла можуть залишатися декоративними протягом холодного сезону. Тому їх прибирання можна відкласти.

Бузок

Бузок формує квіткові бруньки на пагонах, які виросли раніше. Саме тому невчасна обрізка може позбавити кущ частини цвітіння наступної весни.

Найкращий момент для формувальної обрізки бузка зазвичай настає невдовзі після завершення цвітіння. Якщо взятися за секатор у вересні, можна випадково видалити пагони з уже сформованими бруньками.

Дуб

З осінньою обрізкою дуба також краще не поспішати. Зрізи в період, коли дерево готується до зимового спокою, можуть створити додаткові ризики для рослини.

Якщо на дереві є гілки, які потрібно видалити, позначте їх і заплануйте роботу на відповідний період наприкінці зими. Водночас сухі, зламані чи небезпечні гілки потребують окремої оцінки, адже питання безпеки важливіше за сезонні правила.

Півонії

Півонії восени справді обрізають, але вересень для цього часто надто ранній. Після завершення цвітіння листя ще бере участь у накопиченні поживних речовин, які потрібні рослині для підготовки до наступного сезону.

Тому не поспішайте зрізати всю надземну частину одразу після завершення цвітіння. Дочекайтеся, поки листя втратить декоративний вигляд і рослина природно завершить вегетацію. Лише після цього можна провести обрізку, залишивши над землею невелику частину пагонів.