Для осіннього розмноження використовуйте здерев’янілі однорічні пагони

Розмножити смородину на ділянці можна самостійно, не купуючи нові саджанці. Один із найпростіших способів – живцювання, адже з правильно заготовлених пагонів можна отримати кілька молодих рослин із тими самими сортовими властивостями, що й материнський кущ. Як правильно вибрати пагони, підготувати їх і дотриматися технології посадки, пише Fermer.blog.

Коли живцювати смородину восени

Для осіннього розмноження використовуйте здерев’янілі однорічні пагони. До роботи приступайте після завершення активного росту рослини, коли кущ переходить у період спокою.

У чорної смородини цей час зазвичай припадає на кінець вересня – початок жовтня. Червону смородину можна живцювати наприкінці літа або на початку осені, орієнтуючись на стан пагонів і завершення їхнього росту.

Не відкладайте роботу надто надовго: живці мають встигнути укоренитися до настання стійких холодів.

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Які пагони вибрати для живців

Для заготівлі беріть однорічні пагони зі здорових, сильних і врожайних кущів. Не використовуйте гілки з ознаками хвороб, пошкодженнями або слідами діяльності шкідників.

Найкраще підходить середня частина пагона. Нижня частина часто вкорінюється гірше, а верхівка може бути недостатньо визрілою та гірше переносити зиму.

Оптимальна товщина живця – близько 6 мм, а довжина – приблизно 12–15 см. На кожному відрізку залишайте 5–6 добре сформованих бруньок.

Як правильно заготовити живці

Підготуйте гострий і чистий секатор. Перед роботою продезінфікуйте його, щоб не занести інфекцію в тканини рослини. Верхній зріз зробіть прямим, приблизно на 1 см вище бруньки. Нижній зріз виконайте навскіс, безпосередньо під нижньою брунькою. Не залишайте на живцях зайве листя, особливо якщо воно може контактувати з вологою землею. Це допоможе зменшити ризик загнивання. Якщо садите живці не одразу, зберігайте їх у прохолодному, темному місці, не допускаючи пересихання. Перед посадкою за бажанням обробіть нижню частину живців стимулятором утворення коренів. Використовуйте препарат відповідно до інструкції виробника.

Як посадити живці смородини восени

Підготуйте ділянку з пухким, родючим і добре дренованим ґрунтом. Перекопайте землю та сформуйте неглибокі траншеї або рядки.

Висаджуйте живці навскіс, залишаючи над поверхнею ґрунту дві верхні бруньки. Одна брунька має розташовуватися приблизно на рівні землі.

Дотримуйтеся відстані близько 10–15 см між живцями. Між рядами залишайте приблизно 40 см, щоб рослини було зручно доглядати та за потреби пересаджувати.

Щільно притисніть ґрунт навколо кожного живця, щоб не залишалося великих повітряних порожнин.

Для покращення структури ґрунту додайте добре перепрілий компост. Якщо земля важка, можна змішати її з піском.

Після посадки добре полийте рядки та замульчуйте поверхню торфом або перегноєм. Оптимальна товщина мульчувального шару – близько 3–5 см.

Як доглядати за живцями

Восени особливого догляду молодим живцям не потрібно. Вони поступово формують кореневу систему, використовуючи запас поживних речовин у власних тканинах.

Стежте, щоб ґрунт не пересихав, але й не допускайте застою води. Надмірна вологість може спровокувати загнивання живців.

Перед настанням холодів додатково замульчуйте ділянку, якщо ґрунт швидко промерзає. Навесні перевірте стан посадок і видаліть живці, які не пережили зиму.

Упродовж наступного сезону забезпечте молодим рослинам регулярне зволоження, прополювання та розпушування ґрунту. За сприятливих умов до осені з живців можуть сформуватися молоді кущики, які можна буде перенести на постійне місце.