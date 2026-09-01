Із поступовим зниженням нічної температури починайте готувати до зимівлі рослини

Кінець серпня та початок вересня вимагають обережного ставлення до обрізування рослин. Надто сильне втручання може стимулювати появу молодих пагонів, які не встигнуть визріти до приходу холодів. На чому зараз важливо зосередитися насамперед, пише Blik.

Лаванду після завершення цвітіння можна трохи підкоротити, але зрізайте лише зелені частини пагонів. Стару здерев’янілу деревину не чіпайте, оскільки рослина погано відновлюється після такого обрізування.

Відцвілі суцвіття багаторічників видаляйте, якщо хочете запобігти небажаному самосіву та підтримати охайний вигляд клумби. Водночас міцні сухі стебла деяких рослин залиште до весни. Вони можуть стати природним укриттям для основи кущів і додатковим захистом від снігу.

Не поспішайте обрізати яблуні та груші наприкінці літа. Значне обрізування в цей період може стимулювати ріст молодих пагонів, які не встигнуть підготуватися до зими. Вишні та черешні за потреби обрізайте після завершення плодоношення, коли рослини ще мають достатньо часу для відновлення.

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Коли пересаджувати багаторічники

Кінець серпня та початок осені добре підходять для пересаджування і поділу багатьох багаторічних рослин. Ґрунт ще зберігає тепло після літа, тому рослини мають час сформувати нові корені до настання морозів.

Півонії, хости та лілейники пересаджуйте у прохолодну похмуру погоду. Під час роботи намагайтеся якомога менше пошкоджувати кореневу систему.

Особливо уважно висаджуйте півонії. Не заглиблюйте бруньки відновлення надто сильно, адже це може стати причиною слабкого цвітіння або його відсутності наступного сезону.

Після пересаджування добре зволожте ґрунт і надалі стежте, щоб рослини не потерпали від нестачі вологи.

Які цибулинні висадити восени

Осінь – сприятливий час для висаджування багатьох весняних цибулинних культур. До промерзання ґрунту висадіть тюльпани, нарциси, крокуси та рябчики.

Не затягуйте з посадкою до моменту, коли земля стане надто холодною. Цибулинам потрібно встигнути сформувати кореневу систему, щоб успішно пережити зиму та навесні розпочати активний ріст.

Як захистити теплолюбні рослини

Із поступовим зниженням нічної температури починайте готувати до зимівлі рослини, які погано переносять холод. Контейнерні олеандри, цитрусові, оливи та герані перенесіть у приміщення до настання стійких приморозків.

Цитрусовим забезпечте добре освітлене місце. Для олеандрів та олив підійде прохолодне приміщення з достатньою кількістю світла.

Не чекайте сильних морозів із викопуванням теплолюбних бульб. Жоржини викопуйте після перших легких приморозків, коли надземна частина почне в’янути. Гладіолуси та бегонії викопайте до настання тривалого похолодання.

Очистьте бульби від землі, добре просушіть і перенесіть на зберігання у сухе прохолодне місце. Періодично перевіряйте їх, щоб вчасно помітити ознаки загнивання.