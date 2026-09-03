Осінній догляд за контейнерними рослинами дещо відрізняється від літнього

Завершення літа не означає, що балкон одразу має залишитися без квітів. Деякі рослини чудово переносять прохолодні ночі та продовжують прикрашати простір восени. Якщо правильно підібрати культури, композиція в контейнерах залишатиметься декоративною до перших морозів. Які квіти висадити, пише ТСН.

Віола

Віола, або братки, добре підходить для осіннього озеленення балкона. Вона стійко переносить прохолодну погоду і за сприятливих умов може цвісти досить довго.

Для контейнерів обирайте компактні сорти. Віолу можна висаджувати в балконні ящики або горщики, поєднуючи рослини різних відтінків. Особливо гарно виглядають композиції з фіолетовими, жовтими, білими та бордовими квітами.

У прохолодний період стежте за вологістю ґрунту. Частий і надмірний полив може нашкодити корінню, тому давайте субстрату трохи підсохнути між поливами.

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Хризантеми

Хризантеми допоможуть створити на балконі справжній осінній акцент. Компактні сорти добре підходять для вирощування у горщиках і контейнерах та можуть рясно квітнути у вересні й жовтні.

Вибір забарвлень дуже широкий: від білого та жовтого до рожевого, помаранчевого, бордового й бузкового. Завдяки цьому хризантеми легко поєднувати з іншими осінніми рослинами.

Для тривалого цвітіння поставте горщики у добре освітленому місці. Регулярно прибирайте зів’ялі суцвіття, так рослина матиме охайніший вигляд.

Верес

Верес чудово вписується в осінні композиції завдяки дрібним квітам і декоративній зелені. Він добре переносить прохолодну погоду та може залишатися привабливим навіть тоді, коли літні рослини вже завершили цвітіння.

Верес красиво поєднується з віолами, декоративними травами та іншими холодостійкими рослинами. Його можна висадити в один широкий контейнер або використовувати для окремих композицій.

Зверніть увагу на ґрунт: вересу потрібен кислий субстрат. Також не допускайте тривалого пересихання землі.

Цинерарія

Срібляста цинерарія стане вдалим вибором для тих, хто хоче прикрасити балкон не лише квітами, а й декоративним листям. Її незвичайне сріблясте забарвлення добре контрастує з яскравими суцвіттями інших рослин.

Цинерарію можна використовувати як самостійну рослину або додавати до композицій із віолами та хризантемами. Вона допомагає зберегти декоративність балкона навіть тоді, коли більшість літніх квітів уже відцвіла.

Айстри

Осінні айстри також можна вирощувати в контейнерах. Компактні сорти утворюють багато суцвіть і здатні додати яскравих барв балкону наприкінці сезону.

Під час вибору рослини звертайте увагу на низькорослі сорти, призначені для вирощування в горщиках. Високим айстрам у невеликій ємності може бракувати простору для нормального розвитку.

Як доглядати за осінніми квітами

Осінній догляд за контейнерними рослинами дещо відрізняється від літнього. Через зниження температури ґрунт випаровує вологу повільніше, тому поливати квіти потрібно обережніше.

Переконайтеся, що в горщиках є дренажні отвори, а зайва вода не накопичується в піддонах. Регулярно оглядайте рослини та прибирайте сухі квіти й пошкоджене листя.

Також враховуйте розташування балкона. На сонячному боці рослини отримуватимуть більше тепла та світла, тоді як на затіненому балконі вибір культур має бути обережнішим.

Коли прогнозують перші заморозки, за можливості перемістіть горщики з найбільш чутливими рослинами у захищене місце. Для рослин, які краще переносять холод, додатковий захист може знадобитися лише під час сильного або тривалого похолодання.