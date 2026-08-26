Після цвітіння регулярно оглядайте кущ і видаляйте лише ті частини, які справді потребують обрізування

Коли настає осінь і температура поступово знижується, гортензії починають готуватися до періоду спокою. У цей час садівникам може хотітися додатково підживити рослину, щоб вона легше пережила холод. Проте така турбота не завжди йде їй на користь. Одну зі звичних процедур із настанням прохолодної погоди краще припинити, пише Express.

Чому восени гортензію не варто підживлювати

З настанням холодів потреби гортензії змінюються. Рослина вже не потребує активного стимулювання росту, адже поступово переходить до стану спокою.

Якщо продовжувати регулярно вносити добрива, особливо ті, що стимулюють утворення нових пагонів і листя, можна порушити природну підготовку куща до холодного періоду. Молоді пагони, які не встигнуть достатньо визріти, можуть бути більш чутливими до морозів.

Тому восени важливо не намагатися постійно стимулювати гортензію до нового росту, а дозволити їй поступово перейти до зимового стану.

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Що відбувається з гортензією перед зимою

У прохолодну пору року ріст рослини сповільнюється. Гортензія поступово завершує активні процеси та готується пережити холодний період.

Саме тому восени основне завдання садівника – не змушувати кущ продовжувати активний ріст, а створити спокійні умови для підготовки до зими.

Здорові кущі гортензії досить витривалі, тому надмірне втручання їм не потрібне. Набагато важливіше правильно оцінити стан рослини та врахувати особливості конкретного сорту.

Чим небезпечне пізнє підживлення

Найбільше занепокоєння викликає стимулювання нового приросту в період, коли погода вже стає прохолодною. Молоді пагони потребують часу, щоб зміцніти та визріти перед зимою.

Якщо рослина продовжує активно рости незадовго до морозів, нові частини можуть виявитися недостатньо підготовленими до низьких температур. Це здатне послабити кущ і вплинути на його стан навесні.

Тому з наближенням холодів підживлення краще припинити, якщо немає конкретної потреби та рекомендацій щодо живлення саме вашого виду гортензії.

Як доглядати за гортензією восени

У прохолодний період приділяйте більше уваги загальному стану куща, а не стимулюванню його росту. Прибирайте хворі або пошкоджені частини рослини, стежте за вологістю ґрунту та не допускайте застою води біля коренів.

Також варто враховувати прогноз погоди. Перед стійким похолоданням можна подбати про захист рослини відповідно до її виду та морозостійкості.

Не потрібно надмірно обрізати гортензію лише для того, щоб підготувати її до зими. Час і спосіб обрізування залежать від виду та від того, на яких пагонах формуються майбутні квіткові бруньки.

Що допоможе гортензії добре почати новий сезон

Найкраща осіння турбота про гортензію – дати їй можливість природно завершити період активного росту. Не варто намагатися компенсувати наближення холодів додатковими підживленнями.

З настанням весни, коли рослина почне прокидатися та відновлювати ріст, потреба в поживних речовинах знову зросте. Саме тоді можна повернутися до відповідної схеми підживлення.

Гортензії добре переживають холодний період, коли їхній догляд відповідає сезону. Тому восени краще відмовитися від зайвого підживлення та дозволити кущу спокійно підготуватися до зими. Це створить кращі умови для здорового росту та цвітіння наступного року.