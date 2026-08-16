Після завершення сезону потрібно вирішити, чи залишати бульби в ґрунті, чи викопувати їх

Жоржини можуть цвісти до самої осені, але після завершення цвітіння їхній догляд не закінчується. Саме в цей період потрібно подбати про рослини, щоб вони добре пережили холодний сезон і знову порадували пишними квітами наступного року. Що зробити, пише Housebeautiful.

Видаліть відцвілі квіти

Не залишайте на кущах зів’ялі суцвіття, поки рослина продовжує формувати нові бутони. Регулярне видалення квітів, які вже втратили декоративність, допомагає жоржинам спрямовувати поживні речовини на подальше цвітіння.

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Зрізайте не лише саму квіткову головку, а й квітконос. Робіть зріз біля місця його з’єднання з іншим стеблом або парою листків, але не пошкоджуйте молоді бутони.

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Визначтеся, де зимуватимуть бульби

Після завершення сезону потрібно вирішити, чи залишати бульби в ґрунті, чи викопувати їх. У регіонах із м’якою зимою жоржини іноді залишають на клумбі, однак за ризику сильних морозів такий спосіб може призвести до загибелі бульб.

Якщо ви вирішили залишити рослини в ґрунті, дочекайтеся відмирання надземної частини, обріжте стебла та добре замульчуйте ділянку. Товстий шар сухого укриття допоможе зменшити ризик промерзання ґрунту.

Викопайте жоржини до сильних морозів

Надійнішим способом зберегти жоржини є викопування бульб. Робіть це після того, як листя почне відмирати, але не чекайте сильних заморозків.

Обережно обкопайте кущ садовими вилами, відступивши від стебел, щоб не пошкодити бульби. Обережно дістаньте їх із землі, струсіть залишки ґрунту та обріжте надземну частину.

За потреби промийте бульби водою, а потім обов’язково добре просушіть. Для цього розкладіть їх у сухому, прохолодному та добре провітрюваному місці. Не закладайте на зберігання вологі бульби, адже надлишок вологи може спричинити гниття.

Як зберігати бульби до весни

Підготовлені та добре просушені бульби покладіть у коробки. Для захисту від пересихання та перепадів вологості їх можна пересипати сухим компостом або вермикулітом.

Зберігайте посадковий матеріал у прохолодному, сухому та захищеному від морозу місці. Підійдуть сухе підсобне приміщення, підвал або гараж, якщо температура там не опускається нижче 0 °C.