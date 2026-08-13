Коли живець укорениться та почне давати нові листочки, не поспішайте одразу висаджувати його у відкритий ґрунт

Гортензію не обов’язково купувати щоразу, коли хочеться збільшити кількість кущів у саду. Здорову рослину можна розмножити самостійно, і одним із найпростіших способів є живцювання. Для цього достатньо правильно вибрати пагін, підготувати його до укорінення та створити відповідні умови для появи коренів. Більше про це пише Agrodream.

Коли краще живцювати гортензію

Для живцювання обирайте здоровий кущ без ознак хвороб і шкідників. Пагін має бути міцним, але ще не повністю здерев’янілим. Влітку живці також можна заготовляти після першої хвилі росту, коли молоді пагони вже достатньо зміцніли.

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Здерев’янілі живці можна використовувати в період спокою рослини, але для початківців цей спосіб складніший, оскільки потребує правильного зберігання посадкового матеріалу та контролю умов укорінення.

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Як правильно підготувати живець

Виберіть здоровий пагін і зріжте його гострим секатором або ножем. На живці залиште кілька бруньок, а нижній зріз зробіть безпосередньо під нижньою брунькою.

Нижнє листя видаліть повністю, а велике верхнє листя за потреби вкоротіть приблизно наполовину. Це допоможе зменшити випаровування вологи, поки живець ще не має власної кореневої системи.

Перед висаджуванням нижню частину живця можна обробити стимулятором коренеутворення. Це не є обов’язковою умовою, але такий засіб може допомогти пришвидшити формування коренів.

Який ґрунт потрібен для укорінення

Для живців підготуйте легкий, пухкий і добре проникний субстрат. Він має утримувати достатньо вологи, але не перетворюватися на заболочене середовище.

Можна використовувати суміш верхового торфу та піску. Важливо, щоб ґрунт був слабокислим, адже гортензії погано ростуть у лужному середовищі.

Висадіть живець у зволожений субстрат, заглибивши його нижньою частиною на кілька сантиметрів. Після посадки обережно ущільніть ґрунт навколо пагона.

Створіть правильні умови

Поставте ємність із живцем у світле місце, але захистіть його від прямих сонячних променів. Яскраве розсіяне світло сприятиме укоріненню, тоді як сонце може швидко пересушити листя та ґрунт.

Слідкуйте за вологістю субстрату. Він має залишатися помірно вологим, але вода не повинна застоюватися в ємності. Для підтримання високої вологості повітря можна накрити живець прозорою ємністю або пакетом, періодично провітрюючи його.

Не допускайте різких перепадів температури. У стабільних умовах живцю буде легше сформувати кореневу систему.

Що робити після появи коренів

Коли живець укорениться та почне давати нові листочки, не поспішайте одразу висаджувати його у відкритий ґрунт. Молодій рослині потрібно дати час зміцніти.

Поступово привчайте гортензію до звичайних умов, збільшуючи час провітрювання та доступ до світла. Поливайте помірно, не допускаючи ані пересихання, ані постійного перезволоження.

Пересаджувати молодий кущ на постійне місце краще тоді, коли він добре розвинеться та сформує достатню кількість коренів.

Чому живці не вкорінюються

Найчастіше проблема виникає через неправильний догляд. Живець може загинути, якщо ґрунт пересихає, у ємності застоюється вода або рослина перебуває під прямим сонячним промінням.

Також не варто брати для розмноження слабкі чи хворі пагони. Важливо використовувати чистий гострий інструмент і не пошкоджувати живець під час підготовки.

Ще одна поширена помилка – надто рання пересадка. Навіть якщо на пагоні з’явилося нове листя, це не завжди означає, що коренева система вже достатньо міцна.