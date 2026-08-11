Якщо клематис має здорові зелені пагони та листя, повністю зрізати їх не потрібно

Після завершення цвітіння клематис не варто одразу братися сильно обрізати. У цієї декоративної ліани є різні групи, і від них залежить, на яких пагонах формуються квіти. Неправильне обрізання наприкінці літа може позбавити рослину майбутнього цвітіння. Що робити з клематисом після цвітіння, пише RHS.

Чи потрібно обрізати клематис після цвітіння

Найперше видаліть засохлі квіти та пошкоджені частини рослини. Якщо клематис має здорові зелені пагони та листя, повністю зрізати їх не потрібно.

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Особливо обережними слід бути з клематисами, які цвітуть на пагонах минулого року. Саме на них можуть бути сформовані бруньки майбутнього сезону. Сильне обрізання таких рослин у серпні може призвести до того, що наступного року цвітіння буде слабким або не відбудеться зовсім.

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Клематиси, які цвітуть на пагонах поточного року, можна обрізати сильніше, але основне формування зазвичай проводять відповідно до правил для конкретної групи обрізання.

Що можна зробити зараз

У серпні після завершення цвітіння проведіть санітарне очищення рослини. Видаліть сухі, зламані та явно пошкоджені пагони. Відцвілі суцвіття також можна прибрати, якщо вони втратили декоративність.

Не обрізайте здорові зелені пагони лише тому, що на них більше немає квітів. Навіть після цвітіння листя продовжує працювати та забезпечувати рослину поживними речовинами.

Якщо клематис сильно розрісся, не намагайтеся за один раз радикально скоротити всю ліану. Краще спочатку визначити, до якої групи обрізання належить сорт.

Подбайте про вологість ґрунту

Після цвітіння клематису потрібен правильний догляд, особливо якщо серпень видався спекотним. Рослина не повинна тривалий час залишатися в сухому ґрунті.

Перевіряйте землю не лише на поверхні. Верхній шар може здаватися сухим, тоді як на глибині ще достатньо вологи. Якщо ґрунт пересох, поливайте рослину так, щоб вода проникла до кореневої зони.

Після поливу корисно замульчувати поверхню ґрунту. Мульча допоможе довше утримувати вологу та захистить корені від перегрівання.

Чи потрібно підживлювати клематис

Наприкінці літа не варто захоплюватися азотними добривами. Надлишок азоту може стимулювати утворення молодих пагонів, які не встигнуть добре визріти до настання холодів.

Якщо рослина потребує підживлення, обирайте добрива з урахуванням сезону та потреб клематиса. У другій половині літа основна мета – не змусити рослину активно нарощувати нову зелену масу, а допомогти їй нормально завершити сезон.

Не вносьте концентровані добрива у сухий ґрунт. Спочатку переконайтеся, що земля достатньо волога, і дотримуйтеся дозування, зазначеного виробником.

Перевірте стан пагонів

Після цвітіння уважно огляньте клематис. Здорові пагони мають залишатися пружними, а листя – без масового пожовтіння, плям і ознак ураження.

Якщо окремі частини ліани засохли або були пошкоджені, їх можна видалити чистим гострим інструментом. Робіть зрізи акуратно, не роздавлюючи тканини.

Якщо ж рослина загалом здорова, не варто проводити масштабне обрізання лише через завершення цвітіння.